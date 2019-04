Akciový optimismus je přehnaný, nenechte se jím unést

Americké akcie si již nějakou dobu procházejí prudkým oživením ve tvaru „V“, ovšem investiční společnost Schwab varuje před přílišným optimismem. Obává se, že zatímco na konci roku 2018 na trzích převládl přílišný pesimismus, nyní se kyvadlo sentimentu přehouplo do druhého extrému, který je také nezdravý. Může se tak stát, že se dostaví korekce, kterou by ovšem Schwab s ohledem na přehnaný optimismus vnímal pozitivně. Investoři by nyní podle společnosti „měli zůstat disciplinovaní a diverzifikovaní“.



Schwab píše, že poslední ekonomická data jsou dost povzbudivá na to, aby zahnala obavy z okamžité recese. Nicméně situace na akciovém trhu je z jejich perspektivy příliš optimistická. Mimo jiné proto, že stále panuje nejistota ohledně dalšího vývoje v globálním obchodu a poslední výsledková sezóna vyvolává smíšené dojmy. V Číně jsou patrné přínosy současné stimulace, ale akcie by měly být opatrnější a vyčkat, zda jde skutečně o trend.





Ned Davis Research sleduje širokou škálu indikátorů investičního sentimentu a nyní tvrdí, že na americkém trhu došlo k extrémně rychlému přesunu od krajního pesimismu ke krajnímu optimismu. Schwab tak varuje před tím, aby investoři v euforii navyšovali váhu akcií v jejich portfoliích, naopak by měli soustavně udržovat podíl akcií na neutrálních úrovních. Preferovat by pak měli akcie větších společností, protože ty menší jsou často více zadlužené a nyní je mezi nimi velký podíl těch, které nejsou ziskové.Schwab poukazuje na pozitivní vývoj maloobchodních tržeb v USA a silný trh práce , ovšem korporátní sektor podle něj již tak pozitivně nevypadá. Pokračující tenze v oblasti mezinárodního obchodu se tu totiž projevují horším sentimentem a čekání na výsledek jednání mezi USA a Čínou firmy do určité míry paralyzuje. Nejhorším scénářem je nedosažení dohody a uvalení dalších tarifů na čínské zboží. Naopak nejlepším scénářem je dohoda pokrývající většinu problematických oblastí včetně systému implementace změn a jejich monitoringu.„Během prvních 15 měsíců utahování monetární politiky Fedu bylo možné pozorovat silnou pozitivní korelaci mezi akciovým trhem a vývojem ekonomických překvapení, který odráží Citi U.S. Economic Surprise Index. Během posledních 15 měsíců se ale tato korelace úplně otočila a akcie se nyní z horších ekonomických zpráv radují. Pravděpodobně proto, že takový vývoj naznačuje další změny v monetární politice. My si ale upřímně řečeno nejsme jistí, že tato negativní korelace je udržitelná,“ píše Schwab. Fed pak sice naznačuje, že by mohl být otevřenější vůči pohybu inflace nad 2 %, ovšem Schwab varuje, že trh práce je utažený a roste i pravděpodobnost inflačního přehřívání. Flexibilnější přístup Fedu by tak nakonec mohl znamenat, že bude na vyšší inflaci reagovat příliš pozdě.Jak bylo zmíněno, v Číně jsou patrné známky oživení taženého vládní stimulací. Schwab ovšem tvrdí, že velká část nových úvěrů financuje nákupy akcií namísto produktivních investic a možná na nich již vytváří bublinu. Je proto možné, že stimulace nebude dál pokračovat tak, jak někteří doufají. Situace v Číně tedy může být v určitém smyslu podobná té v USA. Ekonomika se stabilizuje, data se zlepšují, ale akcie reagují přílišným optimismem a prudký růst jejich cen není současným vývojem ospravedlněn.