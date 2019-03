Koruna v závěru týdne mírně ztrácela (Komentář)

Na středoevropském devizovém trhu panovala v závěru týdne spíše prodejní nálada. Všechny měny regionu mírně ztrácely. Kurz koruny se vrátil k hodnotě kolem 25,65 CZK/EUR. Ve výsledku byla česká měna v průběhu tohoto týdne velmi stabilní.

Páteční data nijak výrazně nenadchla. Platí to zejména pro PMI a státní rozpočet. Nálada v průmyslu se dále zhoršila, výsledek bilance únorového státního rozpočtu je nejhorší za posledních osm let. Naproti tomu zpřesněná data HDP za Q4 18 ukázala pouze na nepatrnou sestupnou revizi původního rychlého odhadu. Z hlediska struktury překvapila síla zahraniční poptávky a příspěvek čistých exportů. Překvapivé to je hlavně ve světle problémů v Německu ve druhé polovině loňského roku. Naopak investice již nenavázaly na svou silnou dynamiku z předchozího čtvrtletí, stejně tak spotřeba domácností.