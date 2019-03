Akcie týdne: Walmart

- Walmart (WMT.US) za sebou má další rok s tržbami přes 500 mld. dolarů

- Segmentu eCommerce se daří, trh počítá s dalším růstem

- Bude expanze do Indie úspěšná?

- Slušná dividendová politika pomáhá dlouhodobým investorům

- Akcie se často odráží od Fibo úrovní

Walmart je jedním z největších obchodních řetězců, který drží klíčovou pozici v USA po několik desetiletí. Prostředí na trhu se ale mění a tak se společnost musela od klasického kamenného prodeje začít zaměřovat také na online segment.

Walmartu se podařilo zvýšit své tržby z úrovní pod 100 mld. USD začátkem roku 2010 na 140 mld. V roce 2018. Značný propad EPS v 2Q 2018 byl důsledkem prodeje většiny v brazilských řetězcích. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Silný business model

Walmart má ověřený a velmi silný business model. Nabídka zboží je široká, od prodeje zeleniny, přes oblečení, elektroniku a nábytek a umožňuje tak spotřebitelům nakoupit vše potřebné na jednom místě. Je beze sporu, že je tento model zákazníky preferován a že vede ke značným úsporám z rozsahu. Právě díky němu Walmart dokázal získat značný podíl na americkém trhu už velmi brzy, protože byl jedním z prvních řetězců, který se touto cestou v USA vydal. Díky expanzi do všech částí USA se pak v 90 letech rychle stal největším obchodním řetězcem v USA (vyjádřeno celkovými tržbami). Velká nabídka produktů a značné úspory z rozsahu pak pomáhaly řetězci růst i v těžších dobách, kdy se specializovaní prodejci dostávaly do problémů. Díky skutečnosti, že výdaje na běžnou spotřebu domácností činí přibližně 55 % příjmů společnosti, lze Walmart považovat za defenzivní akcii, jelikož jeho tržby zůstávají stabilní i v dobách ekonomické krize. Poslední dobou společnosti navíc začíná pomáhat i expanze do nového segmentu, kterým je online.

Poměr zisku k provoznímu cash flow zůstal za posledních 10 let většinou pod 1. Po vyloučení jednorázových položek, by čistá ztráta 861 mil. USD za 2Q 2018 znamenala ve stejném období zisk ve výši 3,8 mld. USD. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

eCommerce je pro budoucnost klíčová

Když přijde řeč na eCommerce, společnosti, které investory napadnou jsou Amazon nebo Alibaba. Přestože se jedná o jednoznačné lídry ve svém odvětví, ani Walmart si v této oblasti nevede špatně. Walmart už delší dobu rozšiřuje svou skladovou infrastrukturu, která je už dnes velmi robustní. Jen v roce 2017 se díky ní online prodeje zvýšily o 44 % a v roce 2018 o dalších 40 %, takže se podle analýzy eMarketer stal loni třetím největším online prodejcem v USA. Jeho podíl na loni dosáhl 4 %, což je nárůst z 3,3 % v roce 2017, díky kterému předběh na třetím místě společnost Apple. Na prvních dvou místech pak přetrvávají s podílem 48 % Amazon a s 7,2 % eBay. Walmart se ale chystá expandovat a do roku 2020 hodlá investovat do posílení své pozice 11 mld. USD. Růst tržeb v online segmentu by měl letos dosáhnout 35 %. Rostoucí podíl chce přitom společnost do budoucnosti začít využívat jako platformu k placené reklamě, která by mohla být velmi silná vzhledem k tomu, že má Walmart 17 % podíl na prodeji všech potravin v USA.

Většinou platí, že s dalším růstem společnostem klesá poměr domácích prodejů na celkových tržbách. To se však Walmartu netýká, když v jeho případě tento poměr vystoupal nedávno až na 66 %. Americký trh tak pro Walmart zůstává i nadále naprosto klíčovým. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Úspěch doma a problémy v zahraničí

Všechno ale není růžové. Zatímco v severní a střední Americe je Walmart hegemonem, v ostatních zemích se expanze nedaří. Snaha o expanzi do Německa v 90 letech skončila krachem a společnost z Evropy odešla za méně než deset let. Slabá výkonnost v Brazílii pak přispěla k tomu, že svůj podíl na tomto trhu Walmart prodal také. Nepřesvědčivé bylo i jeho působení v Číně a kvůli silné pozici domácích prodejců skončila krachem také expanze do Jižní Koreje. Snaha o expanzi ale i tak pokračuje v Indii, kde Walmart koupil za 16 mld. USD domácí společnost Flipkart. Nové regulace ze strany indického regulátora ale mohou znamenat komplikace i zde, jelikož se zaměřují právě na velké řetězce ve snaze ochránit malé prodejce. Pozitivní je tak alespoň skutečnost, že se stejné regulace budou dotýkat i Amazonu, který se o tento trh pokouší rovněž.

Zatímco payout ratio rostlo v posledních 15 letech rychle, je stále na úrovních, které zajišťují bezpečnou dividendu. Zdroj: Walmart, Bloomberg, XTB Research

Dobrý rok za námi a další růst příjmů na dohled

Co se aktuálních výsledků hospodaření týká, Walmart za sebou má skvělý rok, když se dařilo nejen eCommerce segmentu, ale i zbytku celého řetězce. Tržby rostly o 2,8 % na 514,4 mld. USD a o 3 % po očištění o kurzové rozdíly. Provozní zisk se pak zvýšil o 7,2 % na 22 mld. USD. Společnost zároveň platí příjemnou dividendu. V minulém roce vyplatila 13,5 mld. USD, přičemž je dividenda vyplácena nepřetržitě už úctyhodných 45 let.

Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Walmart (WMT.US) rostl společně s americkým akciovým trhem ruku v ruce. Neschopnost prolomit hranici 104 USD však odstartovala korekci zpět pod 100 USD. Všimněte si, že je akcie docela citlivá na Fibo úrovně. Zdroj: xStation5