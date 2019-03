Rusko dodalo do Evropy v únoru rekordní objem LNG

Rusko dodalo v únoru do Evropy rekordní objem zkapalněného zemního plynu (LNG) a vůbec poprvé se stalo největším dodavatelem LNG do Evropy. Z poloostrova Jamal v ruské arktické oblasti bylo do Evropy posláno celkem 1,41 milionu tun, tedy 19 nákladů. Většina tohoto plynu směřovala do severozápadní Evropy. Vyplývá to z údajů společnosti Refinitiv Eikon.



Únorové dodávky tak byly zatím největší od zahájení provozu projektu Yamal LNG firmy Novatek v prosinci 2017. Je to také poprvé, kdy Rusko překonalo tradiční dodavatele LNG do Evropy, kterými jsou Katar, Nigérie a Alžírsko, ale také nováčka v dodávkách, Spojené státy.





Evropa tak tuto zimu vystřídala Asii a stala se hlavním odběratelem LNG z Ruska. Údaje ukazují, že v únoru do Asie nezamířil žádný náklad plynu z Jamalského poloostrova, což bylo poprvé od loňského května. Přispěla k tomu nižší poptávka po LNG, než se čekalo, a pokles cen v Asii.Dodávky LNG z USA do Evropy se v únoru snížily na devět nákladů, tedy 640.000 tun, což byl nejnižší údaj od listopadu. Důvodem byla údržba zařízení pro náklad v USA a nepříznivé počasí v Mexickém zálivu. V lednu byly naopak USA druhým největším dodavatelem LNG do Evropy po Kataru.Dodávky z Kataru jsou od října zhruba stabilní, pohybují se od 17 do 19 nákladů. V únoru činily 1,33 milionu tun, tedy 18 nákladů, napsala agentura Reuters.