Česká pošta: Od 1.3.2019 se mění ceník - cena i kategorie balíků. Posílání balíků se prodraží.

Od 1.3.2019 mění Česká pošta ceník poštovních služeb a ostatních služeb. Rozdíl tentokrát není pouze v cenách, ale také v rozlišení jednotlivých kategorií balíkových zásilek - nově budou balíky posuzovány dle nejdelšího rozměru, ne podle hmotnosti, více v článku Balíky se budou od března měřit, nikoli vážit.

Cena za posílání balíkových zásilek se většinou zvyšuje, u některých výjimečných druhů zásilek (hmotnější zásilky s menšími rozměry) je cena o něco nižší. Zvýhodněno je také elektronické podání zásilek.

Poslední výrazná změna ceníku České pošty: Česká pošta zdražuje od února 2018 ceny listovních zásilek i balíkových služeb.













Ceník pro obyčejný balík a obyčejnou zásilku

Základní službou České pošty osvobozenou od DPH je Obyčejný balík. Za obyčejný balík byla do února základní cena za zásilku 74 Kč, zásilka měla limit 2Kg. Nejvyšší cena v ceníku pak byla za maximálně dvacetikilový balík, za ten si zákazník zaplatil 144 Kč.

Nově bude za nejmenší balík Pošta účtovat 89 Kč, nejmenší kategorie má rozměr do 35 cm. Výrazně vyšší cena bude pro ty, jejichž zásilka bude mít rozměr XL, tedy mezi 100 a 240 centimetry - od března bude takový balík stát 319 Kč.



Starý ceník od 1.2.2018

Druh zásilky 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg

Bez DPH 15 kg 20 kg

Bez DPH 20 kg Obyčejný balík 74,00 Kč 81,00 Kč 95,00 Kč 104,95 Kč 127,00 Kč 119,00 Kč 144,00 Kč

Nový ceník od 1.3.2019

Druh zásilky Velikostní kategorie (nejdelší strana do) S (35 cm) M (50 cm) L (100 cm) XL (240 cm) Obyčejný balík 89,00 119,00 169,00 319,00

Balík do ruky a na poštu

Základní cena za balík Do ruky byla dosud 138 Kč, případně za 125Kč se Zákaznickou kartou České pošty. Tato cena byla za balík do hmotnosti 2 kg. Podle ceníku od 1.3.2019 nejméně zaplatíte za balík kategorie S, jehož nejdelší strana musí být do 35 cm. V základní ceně vás bude stát 129 Kč, se Zákaznickou kartou pak 119Kč.

Nejvyšší cena v ceníku je za balík kategorie XL s nejdelší stranou maximálně 240 cm. Základní cena v ceníku je 359 Kč, pro věrné zákazníky pak 349 korun. Největší zásilka, kterou doposud mohl zákazník dle starého ceníku poslat, byla zásilka o hmotnosti do 30 kg za 294 Kč.

Starý ceník od 1.2.2018

Nový ceník od 1.3.2019

Druh zásilky Velikostní kategorie (nejdelší strana do) S (35 cm) M (50 cm) L (100 cm) XL (240 cm) Balík do ruky 129,00 159,00 209,00 359,00

Základní Balík Na poštu vás od 1.3. bude stát 109 korun, 99 pak se Zákaznickou kartou. Podobně jako u předchozí služby, nejdelší strana nesmí přesáhnout 35 centimetrů. Největší zásilku Česká pošta příjme, pokud její nejdelší strana bude do 240 cm. V ceníku je za největší zásilku 339 Kč, se Zákaznickou kartou pak 329 Kč.

Do konce února stál nejdražší balík služby Balík Na poštu 239 Kč, odeslat jste mohli zásilku do hmotnosti 30kg.

Starý ceník od 1.2.2018

Nový ceník od 1.3.2019

Druh zásilky Velikostní kategorie (nejdelší strana do) S (35 cm) M (50 cm) L (100 cm) XL (240 cm) Balík na poštu 109,00 139,00 189,00 339,00





Cenné balíky

Základní cena za Cenný balík je nově 129 Kč, a to opět za balík do 35cm. Nejvíce pak zaplatíte za balík velikosti XL s maximálními rozměry 240cm, tedy 359 Kč. Do února zaplatili zákazníci České pošty za službu cenný balík od 111 Kč do 211.

Starý ceník od 1.2.2018

Druh zásilky 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg

Bez DPH 15 kg 20 kg

Bez DPH 20 kg Cenný balík 110,00 Kč 120,00 Kč 140,00 Kč 154,54 Kč 187,00 Kč 174,37 Kč 211,00 Kč

Nový ceník od 1.3.2019

Druh zásilky Velikostní kategorie (nejdelší strana do) S (35 cm) M (50 cm) L (100 cm) XL (240 cm) Cenný balík 129,00 159,00 209,00 359,00

Ceník pro doporučený balíček

Ten, kdo odesílá Doporučený balíček, si od března tohoto roku budou muset připravit nejméně 99 Kč, a to za balík velikosti S. Největší balík, je pak o velikosti L s omezenými rozměry do 60 cm, a to za 169 Kč.

Starý ceník od 1.2.2018

Druh zásilky 50 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg Doporučený balíček 74,00 Kč 79,00 Kč 83,00 Kč

Nový ceník od 1.3.2019