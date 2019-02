Eurodolar lehce vstřebal vystoupení šéfa Fedu Powella

Na hlavní devizové trhy se vrátil mírný závan volatility, kterou přinesla především posilující britská libra . Ta zdá se pozitivně reaguje na rýsující se možnost odkladu brexitu . Situace na britské politické scéně je však stále velmi nepřehledná - každopádně další důležité hlasování v britském parlamentu by mělo být zhruba za 14 dní.Eurodolar vcelku lehce vstřebal včerejší vystoupení šéfa Fedu Powella v americkém Senátu. To se neslo ve velmi opatrném tónu, když Powell dal jasně najevo, že další zvyšování úrokových sazeb není na pořadu dne a že restriktivní politika redukce bilance Fedu by se mohla změnit (čti zpomalit či zastavit). Dnes si dá Powell repete v dolní komoře Kongresu.Měnový pár EUR/HUF se včera odpoledne dostal zpět pod hranici 317, což bylo dáno nejen relativně holubičím vystoupením šéfa Fedu, ale výstupy ze zasedání MNB. Ta dala ještě silněji najevo, že normalizace měnové politiky brzy začne. Již na březnovém zasedání lze počítat s tím, že MNB omezí nekonvenční expanzivní měnovou politiku. Později v průběhu roku pak může přijít i zvýšení sazeb.