Obchodní příměří mezi USA a Čínou je pragmatickým rozhodnutím pro obě strany

Obchodní války update: včera jsem dostal na toto téma několik dorazů, tak se podělím o odpovědi. Proč mají nyní USA a Čína větší motivaci najít shodu nad obchodní dohodou? Protože obě ekonomiky ztrácejí dech. Čína dlouhodobě a odhady ukazují, že produktivita kapitálu přispívá k růstu dvěma procentními body. Zbytek Čína musí nahnat transfery lidí z agrárního sektoru do průmyslu a služeb (kde je vyšší produktivita) a kvantitou investic (která ale vede v některých oblastech k vytvoření zbytečných kapacit).







V případě USA je zpomalení způsobeno výpadkem pozitivního efektu daňové reformy, normalizací úrokových sazeb a v neposlední řadě také obchodní přestřelkou mezi USA a Čínou. Americké firmy začaly ve světle obchodních válek přehodnocovat investice. Průzkumy americké centrální banky ukazují, že tento efekt snížil investice firem v soukromém sektoru o více než procento a ve zpracovatelském průmyslu dokonce o více než čtyři procenta. Pro rok 2019 více než polovina firem hlásí, že investice odloží nebo zruší díky nejistotě spojené s obchodní válkou. Příští rok budou prezidentské volby v USA (toto uteklo). Zpomalující ekonomika a firmy rušící investice není něco, co by Trumpovi pomohlo ke znovuzvolení. Příměří je pragmatickým rozhodnutím pro obě strany.







Obchodní dohoda by mohla snížit politické riziko (které se dostalo na několikaletá maxima), snížit ekonomickou nejistotu a obnovit investiční apetit firem. To platí nejen pro USA, ale i pro EU a ČR. Například podle průzkumu české Hospodářské komory vzrostl počet firem, které zvažují odklad nebo zrušení investice, na 28 procent.

David Navrátil