Nervozita zabijákem dluhopisové volatility

Nervozita spojená se zpomalením (nejen) globální ekonomiky, nižší inflační očekávání a slabý výhled růstu sazeb. To jsou faktory, které se v posledních týdnech podepsaly na volatilitě amerických státních dluhopisů. Nakročeno měla dokonce k jednomu z největších poklesů za posledních více než pět let.

Volatilitu amerických dluhopisů reflektuje MOVE index z dílny Bank of America Merrill Lynch indikující očekávané pohyby cen podkladového aktiva. Jen za letošního rok tento index odepsal bezmála 30 %, přičemž nebýt mírného odrazu z minulého týdne, měl nakročeno k vůbec nejprudšímu propadu za posledních více než pět let. Aktuálně se MOVE index stále obchoduje poblíž minim z roku 2017.

A tento trend nízké volatility by dle analytického týmu Bank of America Merrill Lynch mohl setrvat s tím, jak se americké bondy obchodují v poměrně úzkém pásmu. „V určitém duchu připomíná současné tržní prostředí rok 2017, kdy nejistota kolem daňové reformy a slabší ekonomická data udržovala výnosy dluhopisů v úzkém pásmu. V tomto případě se hlavním zabijákem volatility stala nejistota,“ přepisuje agentura Bloomberg slova analytiků banky.

Hlavní vlna propadu dluhopisové volatility započala na začátku letošního roku. Narůstající ekonomický pesimismus byl tehdy navíc podpořen změnou rétoriky Fedu, který se v otázce sazeb ponořil do vyčkávacího módu. I tržní indikátory naznačují nejistotu ohledně dalšího ekonomického vývoje, včetně, jak Bloomberg uvádí, propadu časové prémie (požadovaná kompenzace při držení dlouhodobých instrumentů oproti těm krátkodobým) u 10letého amerického bondu do záporu.

I přesto, že se podle většiny analytiků nečeká náhlý návrat volatility amerických bondů na hodnoty z přelomu roku, existují faktory, které by určitý zvrat mohly podpořit. Klíčovým bodem je v tomto směru uklidnění nervozity spojené s pesimistickým výhledem. K tomu by mohl přispět například pozitivní výstup z obchodních vyjednávání Spojených států s Čínou.

A právě z této oblasti přišel první posel dobrých zpráv již o víkendu. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že v rámci vyjednávání s Čínou byl učiněn podstatný pokrok, především ohledně strukturálních témat, včetně ochrany duševního vlastnictví, technologií, zemědělství či služeb. V návaznosti na to se Trump rozhodl odložit další navýšení amerických cel na čínský dovoz až za 1. březen, na kdy byl původně datován konec celního ultimáta.

O něco méně pozitivní zprávy přišly ze Spojeného království. Britská premiérka Mayová rozhodla o tom, že hlasování o dohodě o brexitu bude z aktuálního týdne přesunuto až na ty další, přičemž za hraniční datum bylo označeno úterý 12. března. Tento krok opozice zkritizovala s tím, že jde jen o další pokus donutit poslance vybrat si mezi dohodou s EU a variantou tvrdého brexitu. My se stále přikláníme k tomu, že Mayová nakonec zvolí scénář odložení odchodu z EU, což potvrzuje i informace britského listu The Telegraph hovořící o možností až dvouměsíčního odkladu.

Na trzích dnes každopádně převažuje relativně dobrá nálada podpořená posunem americko-čínských obchodních jednání. Z hlediska měn pozorujeme zisky většiny rozvojových trhů, vůči dolaru pak mírně sílí i euro.

Co se týče událostí, které budeme na trzích sledovat, půjde především o americké HDP (pátek) a evropské indikátory důvěry (středa). Dočkáme se i několika komentářů amerických a evropských centrálních bankéřů, kde tím nejdůležitějším bude dvoudenní vystoupení guvernéra Fedu Powella před Kongresem (úterý a středa).

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1348 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,35 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1274 do 1,1381 EURUSD.*

Koruna ke konci minulého týdne smazala část předchozích zisků. I tak se ale spolehlivě udržela pod hranicí 25,70 za euro.

Dnes ráno vyšel v Hospodářských novinách článek člena bankovní rady ČNB Vojtěcha Bendy, kde je shrnuto to hlavní, co je potřeba vědět o dalším rozhodování o sazbách. V něm bude hrát klíčovou roli nejen vývoj v zahraničí, ale rovněž i vývoj kurzu koruny. A právě kurz, pokud bude oproti prognóze centrální banky slabší, bude jedním z důvodů, proč by ČNB mohla dále zvýšit sazby. Ve spojitosti s tímto krokem se začíná spekulovat o tom, že by na další hike mohlo dojít již v březnu. My si v tomto směru ponecháme ještě nějaký čas na pozorování.

Dnes byly z domácích dat zveřejněny ukazatele podnikové a spotřebitelské důvěry a index cen výrobců, kde největší vliv na kurz mělo zrychlení posledního zmiňovaného z předchozích 2,4 % y/y na 2,9 %. Ve zbytku týdne bude klíčový pátek, kdy bude reportována revize HDP za čtvrtý kvartál 2018.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,62 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,61 až 25,72 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,57 až 22,79 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.