EU jde po cigaretových nedopalcích. MF chystá zvýšení spotřební daně na alkohol a tabák

Evropská unie hodlá na jaře schválit novou směrnici, která zakazuje řadu jednorázových plastů a věnuje se mimo jiné i cigaretovým nedopalkům. Do domácí legislativy by měla být promítnuta do dvou let. Část směrnice se zabývá cigaretovými nedopalky vzhledem k tomu, že právě nedopalky patří k velmi rozšířenému volně pohozenému odpadu a obsahují sadu nebezpečných látek pro životní prostředí. Pro výrobce cigaret to bude znamenat nově povinnost hradit dodatečné náklady na osvětu a na odstranění volně ležícího cigaretového odpadu. Pro PMČR to bude znamenat prozatím nespecifikované vyšší náklady. Samozřejmě ještě bude záležet na tom, jak bude směrnice konkrétně promítnuta do českého práva, ale vyšší náklady jsou pro společnost nepříznivou informací. Na druhou stranu to rovněž může vést k jistému zdražení koncovým spotřebitelům, což by mohlo zmírnit vliv na marže společnosti.

Dnešní E15 přináší informaci, že ministerstvo financí navrhuje zvýšit spotřební daně na alkohol a tabák, aby pokrylo růst nákladů na sociální systém. V případě tabáku by mělo jít o zvýšení o 4 mld. Kč (+6,7 %) ze současných zhruba 60 mld. Kč. Zvyšování tabákových daní je pro výrobce cigaret vždy nepříjemnou informací. Situaci budeme monitorovat a zajímat nás bude konkrétní návrh, který však bude mít před sebou ještě přinejmenším dlouhý legislativní proces.