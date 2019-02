Příští týden nás čekají výsledky Erste, důležité pro trhy budou info ohledně jednání USA x Čína příp. k brexitu

Dění na světovém trhu

Vedle pokračujícího jednání zástupců USA a Číny ohledně obchodní dohody se trh zaměřil na zápis z posledního zasedání Fedu a končící výsledkovou sezónu. Zápis z posledního zasedání Fedu potvrdil holubičí výstupy, které byly po zasedání prezentovány trhu. Tedy Fed bude v dalším zvyšování sazeb velmi opatrný a nelze vyloučit ani úpravu procesu postupného snižování bilance centrální banky. Trh se nedočkal do pátečního podvečera žádného impulzu z pokračujících čínsko-amerických jednání. Výsledková sezóna v USA přinesla jednu zajímavost a to výsledky společnosti Kraft Heinz, kde byly horší samotná čísla i výhled, společnost provedla 15 mld. USD odpis aktiv, výrazně snížila dividendu a ještě je vyšetřována americkou SEC pro manipulaci s výsledky. Americké indexy uzavřely zkrácený týden v lehkém plusu do 0,5 % t/t. Německý DAX uzavřel týden rovněž v kladných číslech 1,5 % t/t. Západní Evropa reagovala kladně na prohlášení ECB, že centrální banka uvažuje o možné další podpoře úvěrování. Domácí index PX s růstem 0,2 % t/t na 1060 bodů lehce pokulhával za zbytkem Evropy především kvůli ČEZu a rakouským finančním institucím.

Společnosti na BCPP

Z domácí scény jsme sledovali například dění kolem Monety. Banka oznámila, že mimo jiné by cena za Air Bank a Home Credit (ČR a SR) neměla přesáhnout 18,5 mld. Kč (původně 19,75 mld. Kč) resp. 1,9 násobek vlastního kapitálu akvírovaných společností. Transakce by měla být financována emisí nových akcií, instrumenty započítávanými jako dodatečný Tier 1 kapitál a hotovostí. Stávajícím akcionářům bude umožněno se zúčastnit úpisu nových akcií za tržních podmínek v době navýšení kapitálu, prodávající pak získá nové akcie za stejnou cenu, jaká byla dohodnuta v původních podmínkách transakce (78,5 Kč), a to tak, aby podíl prodávajících nepřekročil 15 % (dříve 24,48 %). Jednání o hlavních parametrech transakce by měla být ukončena do 8. března, následně bude tyto podmínky management konzultovat s akcionáři a v případě podpory se o transakci bude hlasovat na řádné valné hromadě v druhé polovině dubna. Cena akcie zakončila páteční seanci na 78,75 Kč (+3,5 % t/t).

Ministryně Nováková pro tisk uvedla, že ÚHOS jedná s Evropskou komisí ohledně možného monopolního postavení domácích mobilních operátorů. Současně řekla, že zisky mobilních operátorů potažmo ceny dat mohou vést k obdobnému závěru. Komentáře paní ministryně sledujeme, ale prozatím jsme mírně skeptičtí, že by EU vydala vyjádření ve smyslu monopolního postavení domácích operátorů. Domníváme se, že domácí trh mobilních operátorů je konkurenční v rámci možných podmínek. Nicméně i tak nadále vnímáme snahu vlády ovlivnit ceny za data, což může vést až ke konkrétním dopadům na samotné operátory. O2 CR zakončilo týden na 246 Kč (beze změny t/t).

Premiér Babiš na semináři k jaderné energetice uvedl, že by nový jaderný blok měla stavět a financovat dceřiná společnost ČEZu (Elektrárna Dukovany II). Stát by pak měl s ČEZem smlouvu, která by zajišťovala, že by stát platil veškeré náklady navíc, které by zapříčinil. Současně by taková smlouva státu umožňovala převzít samotnou výstavbu. Dále vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl uvedl, že ČEZ nebude rozdělen nebo restrukturalizován, jak se rovněž dříve uvažovalo. Titul zakončil obchodování na 545 Kč (-1,3 % t/t).

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie CME (+8,6 % t/t na 82,4 Kč). Titul těží ze solidních výsledků, které zveřejnil již před několika týdny a z pozitivního momenta na zámořských trzích. Současně mu pomáhá kladné hodnocení od různých investičních domů. Kurzotvorné informace na titulu zveřejněny nebyly. Naopak nejhůře se dařilo akciím PFNonwovens (-3,1 % t/t na 810 Kč). Titul se obchoduje na velmi nízkých objemech, a proto každá větší objednávka je znát na pohybu ceny. Žádná kurzotvorná informace zveřejněna nebyla.

Výhled na příští týden

Poslední únorový týden by se měl obejít bez výraznějších informací. Nadále se budou sledovat jakékoliv informace ohledně jednání USA a Číny či brexitu. V případě obchodního sporu USA a Číny je začátek března důležitý, protože dle dřívějších ujednání by měla začít platit zvýšená cla. Celkově se očekává, že k uvalení vyšších cel nedojde, resp. že budou přinejmenším odsunuty do dosažení finální dohody. Trh se může soustředit na tradiční čtvrtletní převážení indexů MSCI, které efektivně proběhne ke čtvrtku 28. 2. 2019. Jen připomínáme, že převážení indexů MSCI se sebou nese většinou zvýšené objemy i volatilitu. Celkově jsme pro příští týden neutrální a očekáváme, že i odezva indexů bude bez trendu. Podmínkou je přinejmenším odsunutí zvýšení cel mezi USA a Čínou.

Z domácích zpráv budeme sledovat čtvrteční výsledky Erste Group. Nicméně vzhledem k tomu, že banka již dala předběžná čísla, tak se zřejmě většího překvapení nedočkáme. Očekáváme čistý zisk za 4Q18 ve výši 566 mil. EUR (+72 % r/r). Silný meziroční růst je především výsledkem úspor na nákladové straně (ostatní administrativní náklady). Investoři se zaměří na možné informace o Rumunsku.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na středeční podnikové objednávky za prosinec (oček. 1,4 po -0,6 % m/m), čtvrteční HDP za 4Q18 (oček. 2,5 po 3,4 % q/q), index nákupních manažerů Chicago (oček. 58 po 56,7 bodech m/m) a páteční ISM průmyslu za únor (oček. 56 po 56,6 bodech m/m). V Číně budeme sledovat čtvrteční oficiální PMI průmyslu (oček. beze změny 49,5 bodu) a páteční Caixin PMI průmyslu (oček. 48,7 po 48,3 bodu m/m).