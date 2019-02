Pošta chystá opět velké změny, bude doručovat zásilky jednou týdně?

Česká pošta chce šetřit, a proto chystá velké změny v doručování zásilek. Adresátům se ale její návrhy nejspíš moc líbit nebudou - hodlá totiž prodloužit doručovací lhůtu. Některé druhy zásilek by tak mohly přicházet pouze jednou týdně.

Česká pošta si uvědomila, že nestíhá doručovat zásilky včas, a proto se to rozhodla řešit. Řešením ovšem nemá být zkvalitnění současných služeb, ale prodloužení doručovací lhůty. Informovala o tom Mladá fronta DNES.

Česká pošta plánuje některé druhy zásilek, které nejsou urgentní, roznášet méně často, než je tomu dnes. Obyčejné dopisy a jiné zásilky by mohla doručovat nikoliv druhý den, ale třetí den, nebo pouze jeden daný den v týdnu.

Pošta čelí dlouhodobému problému s personálními kapacitami, kvůli kterému není schopná doručovat zásilky podle pravidel poštovní vyhlášky. Aby neplýtvala silami a ušetřila, hodlá si lépe zorganizovat doručovací služby. Zásilky by si chtěla rozdělit do několika kategorií podle toho, jak jejich doručení spěchá.

"Mohlo by se to týkat například obyčejných dopisů. Dnes slibujeme, že ho dodáme zítra, ale lidé ho stejně dostávají o den déle," řekl Mladé frontě generální ředitel České pošty Roman Knap. Změnit by se mohlo i rozmístění poboček a jejich otevírací doba.