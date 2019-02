Sociální síť Pinterest míří na burzu

Společnost Pinterest provozující stejnojmennou sociální síť hodlá vstoupit na burzu, Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) podala žádost o primární veřejnou nabídku (IPO) akcií. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedl list The Wall Street Journal. Od tohoto kroku si slibuje tržní ohodnocení nejméně 12 miliard dolarů (přes 271 miliard Kč).



Právě na tuto hodnotu ji ocenilo poslední kolo investičního financování v roce 2017. Podle dřívější zprávy agentury Reuters by nabídka IPO mohla firmě přinést kolem 1,5 miliardy dolarů.





Pinterest patří k řadě technologických firem, které letos chystají burzovní debut, včetně Uber, Lyft, AirBnB a Slack.Společnost se sídlem v San Francisku se od svého založení v roce 2008 rychle rozrostla, loni v září měla 250 milionů aktivních uživatelů měsíčně.Pinterest funguje v podstatě jako nástěnka, kam si raketově rostoucí počet uživatelů "špendlí" (pin) obrázky a videa, libovolně je kategorizuje a sdílí s ostatními, láká na jednoduchost a možnost čerpat nové nápady.