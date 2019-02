Český podnikatel může najít podporu u státu…

Stačí na internetu zadat jednoduše BusinessInfo.cz a otevře se mu celý svět oborových zpráv, dat, tipů a informací z tuzemska i zahraničí. To vše 100% ověřeno přímo státními organizacemi s každodenní zkušeností z daných oblastí.

Aktuálnost a důvěryhodnost – to jsou komodity, které v podnikání vydělávají, a spoléhá na ně i BusinessInfo.cz. Portál, který spravuje v rámci aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu agentura CzechTrade, má jasnou misi: šetřit českým podnikatelům, exportérům a zahraničním investorům čas i energii! Téměř detektivní práce s dohledáváním informací a následným ověřováním zdrojů je tak už dávnou minulostí. Podnikatelskou mozaiku informací nejen od státních autorit za vás napříč oborem už od roku 2001 zachycuje redakční síť BusinessInfo.cz.

Ztrácíte se každoročně v novinkách daňového přiznání, potřebujete získat jistotu a právní rámec pro vaše podnikatelské začátky, nebo jste už ostříleným matadorem a chcete se se svým businessem vydat na zkušenou do zahraničí? Ať už je to jakkoli, vaše první kroky by měly směřovat na portál BusinessInfo.cz., který vás vybaví informacemi k nezaplacení. Nezůstane totiž jen u výkladu! Na BusinessInfo.cz najdete v rámci jednotlivých problematik i konkrétní rady či postupy, diskuzní fóra a dotazy na redakci. Přehled vám uděláme dokonce i v diáři, a to díky našemu aktualizovanému kalendáři oborových akcí! Možná ale jen hledáte formulář, odkaz na registr… nebo podnikatelskou inspiraci? Vše máte po ruce – přehledně a čtivě ­na jednom místě.

Na BusinessInfo.cz, informačním portálu státní správy, který je v nejistých vodách podnikání a internetu jednoduše místem, na které se můžete spolehnout.