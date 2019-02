Glencore omezí těžbu uhlí kvůli ochraně klimatu

Nadnárodní těžařský gigant Glencore omezí těžbu uhlí, aby vyhověl výzvám předních investorů, kteří sektor tlačí k přijetí opatření na podporu ochrany klimatu. Společnost dnes oznámila, že produkci energetického a koksovatelného uhlí zastropuje na úrovni 150 milionů tun ročně, což je zhruba plánovaný objem na letošní rok. Firma také v zásadě vyloučila další expanzi podnikání v této sféře.



Rozhodnutí Glencoru zřejmě překvapí uhelný průmysl. Firma je předním světovým vývozcem uhlí a jeho největším producentem mimo Čínu a ještě nedávno se k budoucnosti uhelného průmyslu stavěla optimisticky. Na rozdíl od rivala Rio Tinto, jenž hodlá uhelný průmysl opustit úplně, Glencore bude provozovat doly, které má především v Austrálii, ještě nejméně 15 let. To je zhruba doba, kdy má podle prognóz poptávka po uhlí vrcholit, píše list Financial Times.





V posledním roce se uhlí podílelo na ziscích firmy téměř třetinou. Glencore by jeho produkci zvýšil v jediném případě, a to kdyby se jeho partner ve společném podnikání rozhodl podíl prodat. Glencore má na jeho koupi přednostní právo.Výnosy z uhelného sektoru hodlá firma investovat do kovů a profitovat z rozvoje elektromobility, uskladňování energie a obnovitelné energie . Sem patří měď, kobalt a nikl, kde firma už má na trhu silnou pozici.