Rozbřesk: Dlouhý seznam šoků v německé ekonomice

Česká ekonomika na začátku roku pravděpodobně zpomalí. Hlavní brzdou je přešlapující Německo, které v druhé polovině roku 2018 skoro spadlo do recese a na první známky obratu k lepšímu se zatím čeká. Německý průmysl sráží dolů řada přetrvávajících faktorů - slabá čínská poptávka nebo nejistota spojená s brexitem. Na druhou stranu ke konci roku hrály svoji roli i faktory jednorázové. Tento týden mohou první odhady německých průmyslových PMI ukázat, zda některé z nich odeznívají.



Na prvním místě se jedná o automobilky, které přecházely na nové emisní normy a kvůli tomu produkce od svých vrcholů propadla o více než 20 %. Nové objednávky automobilek se však už podle německého statistického úřadu dostaly nazpátek na letní úrovně. To ukazuje na možnost opatrného nárůstu produkce v nejbližších měsících.





Na druhém místě na německou ekonomiku dopadly nepříznivé zprávy z farmaceutického průmyslu - jeho produkce nejprve překvapivě rychle rostla a ke konci roku naopak rychle spadla a viditelně zatížila dynamiku německého HDP. Německý statistický úřad v této věci stále provádí šetření. Ať už dopadne jakkoliv, těžko čekat, že farmaceutický sektor bude negativně ovlivňovat HDP i na začátku roku 2019.



A v neposlední řadě na německý průmysl mohla negativně dopadnout nízká hladina v německých řekách, především pak v Rýnu. I když se většina průmyslových výrobků přepravuje po silnicích, na řeky a kanály připadá nezanedbatelných cca 6 % a extrémní sucho znemožnilo v druhé polovině uplynulého roku velkou část lodní přepravy. To postihlo zejména chemický průmysl. I zde z pohledu na četné sněhové srážky nepředpokládáme, že by se šok v podobě vyschlých řek opakoval. Zda postupné odeznívání těchto šoků bude stačit k výraznějšímu zlepšení podnikatelských nálad, ovšem zatím trochu pochybujeme. To bychom museli vidět pozitivnější rozuzlení brexitové detektivky a silnější čísla z Číny.





TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dál drží v blízkosti 25,70 EUR/CZK. I když lehké zisky zatím nevylučujeme, nepředpokládáme, že další série podnikatelských nálad v eurozóně tento týden korunu zásadním způsobem rozveselí. Výraznější technické úrovně vidíme v blízkosti 25,50 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Náznaky obnovy spolupráce mezi Německem a Francií nad společným rozpočtem EU a holubičí komunikace z Fedu přispěly k tomu, že se eurodolar posunul výše nad hranici 1,13. Rétorika Fedu zůstává holubičí, přičemž zde stojí za zmínku včerejší vystoupení vlivného šéfa newyorského Fedu Williamse, který naznačil, že laťka pro obnovení cyklu zvyšování úroků stojí poměrně vysoko.



Dnes nám Fed poskytne ještě detailnější náhled do své kuchyně, když zveřejní podrobný zápis z lednového jednání. Zajímavé budou zejména pasáže věnující se konci kvantitativního utahování.



Ropa



Ropa Brent se včera odhodlala k dalšímu růstu, hranici 67 USD/barel však nakonec pokořit nedokázala. Ropné býky totiž znejistil nejnovější výhled na expanzi americké produkce břidlicové ropy, která by se dle EIA měla v březnu zvýšit na rekordních 8,4 mil. barelů denně. Americká agentura tak jen potvrzuje zvýšený optimismus ohledně růstu domácí produkce surové ropy, která by podle posledního odhadu měla v tomto roce dosáhnout 12,7 mil. barelů denně (meziročně o 800 tis. barelů denně více).