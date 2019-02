Letem světem: Jak se rozhodují spotřebitelé? Čeho se bojí studenti? Jaká jsou největší globální rizika?

Zajímavý pohled na spotřebitele a jejich rozhodování o výběru značky: „jeden ze dvou zákazníků je zákazník, který si značku vybírá, mění ji, vyhýbá se jí nebo dokonce ji zcela bojkotuje podle toho, jakou pozici zaujme ta či ona značka oproti sociálním problémům. Studie jim říká 'belief driven buyers'. A tipněte si, kde jich napočítali nejvíc? V USA? Ani náhodou. V Číně! (Ehm.) Tam jich je 78 %. Kam se hrabou USA s 59 % nebo zatvrdlí Němci s pouhými 54 %.“



Z čeho mají studenti největší strach? „Co byste řekli, že mí studenti uvádí jako jeden z nejnáročnějších aspektů studia? … Týmové semestrální práce. Ne proto, že by snad byla jejich zadání složitá. Nefunguje jim koordinace členů v týmu, řešení problémů s flákači, nedodržování termínů, nedůvěra, že druhý splní, co má… Tedy přesně ty problémy, které by měli umět řešit pomocí manažerských praktik, které se učí. Ač z managementu dostávají výborné, jejich vlastní týmy obvykle krachují.“



Jaká jsou největší globální rizika? Jejich přehled poskytuje nový report s přiléhavým názvem: Global risk report 2019. Mezi rizika, která mají vysoký dopad a zároveň nemalou pravděpodobnost patří počasí a příroda (extrémní události, katastrofy, dokonce i ty způsobené lidmi a neschopnost se společnosti přizpůsobit na klimatické změny), technologické rizika jako zneužití dat a kyber útoky, migrace a nedostatek vody.



David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny