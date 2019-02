Akcie Mattelu po výhledu klesají nejvíce za téměř 20 let

Akcie výrobce hraček Mattel se propadly nejvíce za téměř 20 let, a to o více než 18 %. Investoři firmě neodpustili slabé výsledky ani výhled.



Čisté tržby ve 4Q18 v Severní Americe klesly o 6 % a v mezinárodní divizi klesly o 2 % (ale o 7 % při stálém směnném kurzu). Růst zaznamenaly pouze značky Barbie a Hot Wheels, ostatní linky klesaly. Výsledky také negativně ovlivnila likvidace Toys „R“ Us a zpomalení provozu v Číně. Přesto ale firma úspěšně rozšířila hrubou marži na 46,6 % proti loňským 30,7 %, a to díky úspoře nákladů ze strukturálního zjednodušení a nižším výdajům na zastaralý inventář.

Upravený zisk EBITDA narostl oproti minulému roku na 151,1 mil. USD, nicméně firma vykázala upravenou čistou ztrátu ve výši 439,7 mil. USD. Tržby budou letos stagnovat a zisk EBITDA se bude pohybovat v rozmezí 350 – 400 mil. USD.



Investoři kritizují Mattel za to, že se více nepřiklání k zábavnímu průmyslu jako jeho konkurenti Hasbro a Lego. Na to konto oznámil generální ředitel Mattelu Ynon Kreiz, že na tom chce pracovat a společnost oznámila nové filmy s Barbie, Hot Wheels a American Girl.

Zdroj: Bloomberg