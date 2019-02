Připravenost na brexit: Komise zintenzivnila kampaň informující evropské podniky o celních opatřeních v případě brexitu bez dohody

Zahájená informační kampaň tvoří součást pokračujícího úsilí Komise připravit se na situaci, kdy Spojené království vystoupí z EU bez dohody. Tato snaha navazuje na závěry Evropské rady (článek 50) z prosince 2018 vyzývající k zintenzivnění příprav na všechny pobrexitové scénáře. Cílem je poskytnout podnikům, které budou se Spojeným královstvím po 30. březnu dále obchodovat, nezbytné informace o tom, co musí udělat, aby byl přechod na nové podmínky co nejplynulejší. Připravit se na situaci, až se Spojené království stane třetí zemí, je nezbytné v zájmu prevence závažných komplikací, jež může brexit evropským podnikům způsobit.

Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici řekl: „29. březen se pomalu ale jistě blíží a riziko brexitu bez dohody narůstá. Z tohoto důvodu pracuje Evropská komise spolu s vnitrostátními orgány celní správy na tom, aby byly případně připraveny zavést celní kontroly pro zboží pohybující se mezi EU a Spojeným královstvím. To je pro ochranu evropských spotřebitelů a vnitřního trhu naprosto nezbytné. Velkou roli zde hraje schopnost podniků, které se Spojeným královstvím obchodují, adaptovat se na celní pravidla, která začnou platit v případě brexitu bez dohody, hned od začátku, tedy od úplně prvního dne. Nesmíme proto ztrácet čas. A tato informační kampaň je jedním ze způsobů, jak připravenost zajistit.“

Zahájená kampaň má za cíl zvýšit informovanost evropských podnikatelů a podniků, zvláště pak malých a středních. V zájmu zajištění připravenosti na scénář vystoupení bez dohody by podniky, které mají zájem pokračovat v obchodování se Spojeným královstvím, měly:

vyhodnotit , zda mají k uplatňování celních postupů a pravidel (např. , zda mají k uplatňování celních postupů a pravidel (např. „preferenčních pravidel původu“ ) potřebné technické kapacity a nezbytné lidské zdroje

zvážit , zda je třeba získat různá celní povolení a registrace, které jim usnadní obchodování v případě, že je Spojené království součástí jejich dodavatelského řetězce

kontaktovat vnitrostátní celní správu a ujistit se, které další kroky je třeba při přípravách na vnitrostátní celní správu a ujistit se, které další kroky je třeba při přípravách na brexit podniknout.

Podniky mají nyní k dispozici celou řadu informačních materiálů, včetně jednoduchého pětibodového kontrolního seznamu, který přehledně uvádí, jak postupovat. Materiály jsou k dispozici ve všech jazycích EU.

I když nelze dostatečně zmírnit celkové dopady tzv. scénáře bez dohody, uvedená kampaň by měla doplnit snahy jednotlivých členských zemí poskytnout dotčeným podnikům v EU27 nezbytné informace.

Komise podporuje úsilí jednotlivých členských zemí, jímž se snaží zajistit připravenost vnitrostátní celní a logistické infrastruktury na scénář bez dohody.

Ratifikace dohody o vystoupení je i nadále cílem a prioritou Komise. Zda však proběhne, či nikoli, zůstává v tuto chvíli nejasné. Vzhledem k riziku realizace scénáře „bez dohody“ se Komise od prosince 2017 usilovně věnuje nezbytným přípravám. Z tohoto důvodu soustavně vyzývá evropské občany, podniky a členské státy, aby se připravili na veškeré možné scénáře, vyhodnotili příslušná rizika a promysleli, jak budou reagovat v zájmu zmírnění dopadů dané situace.

Jak Komise zdůraznila ve svém prvním sdělení týkajícím se připravenosti na brexit ze dne 19. července 2018, přinese rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie bez ohledu na předpokládaný scénář značné komplikace.

Zainteresované subjekty, stejně jako vnitrostátní a unijní orgány se proto musí připravit na dva možné hlavní scénáře:

Pokud bude dohoda o vystoupení ratifikována před 30. březnem 2019, přestane právo Unie ve Spojeném království platit dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí přechodného období v délce 21 měsíců. Dohoda o vystoupení zahrnuje možnost jednorázového prodloužení přechodného období na jeden nebo dva roky.

Pokud dohoda o vystoupení do 30. března 2019 ratifikována nebude, žádné přechodné období nenastane a právo Unie přestane ve Spojeném království platit od 30. března 2019. Jednalo by se o takzvaný scénář bez dohody, kdy se Spojené království od EU naráz „odstřihne“.

V návaznosti na vyjádření Evropské rady (článek 50) v listopadu a prosinci 2018, v němž vyzývá k zintenzivnění příprav na výše zmíněný scénář na všech úrovních, přijala Komise 19. prosince 2018 alternativní akční plán a několik legislativních opatření, a to i v oblasti cel. Předešlá související sdělení byla zveřejněna v listopadu a červenci 2018.

V případě scénáře bez dohody bude zboží vyvážené ze Spojeného království či do něho dovážené považováno za import či export z třetí země. To znamená, že se na ně budou vztahovat celní formality a kontroly uplatňované při dovozu a vývozu. Při dovozu zboží ze Spojeného království bude vybíráno clo, uplatňována DPH a spotřební daň. Naopak vývoz do Spojeného království bude od DPH osvobozen.

Komise zveřejnila řadu oznámení (k dispozici ve všech jazycích EU), která mají zvýšit informovanost zainteresovaných stran a osob cestujících do Spojeného království o tom, jaké důsledky pro ně bude mít scénář bez dohody, pokud jde o celní režim, nepřímé zdanění (DPH, spotřební daně), preferenční pravidla původu a dovozní/vývozní licence.

Zásadní jsou také opatření členských zemí. Vnitrostátní orgány hrají klíčovou úlohu při sledování a řízení příprav jednotlivých odvětví. Komise proto vedla se zástupci 27 členských zemí odborné diskuse nejen o obecných otázkách připravenosti na brexit, ale také o konkrétních odvětvových, právních a správních opatřeních. Komise rovněž začala s návštěvami 27 zemí EU, jejichž cílem je se přesvědčit, zda řádně probíhá plánování nouzových opatření na vnitrostátní úrovni, a poskytnout k problematice připravenosti veškeré nezbytné doplňující informace.

