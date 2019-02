Babiš a Faltýnek obhájili své funkce ve vedení ANO

Předsedou vládního hnutí ANO zůstává na další dva roky premiér Andrej Babiš. Na dnešním sněmu v Praze ho delegáti potvrdili ve funkci 206 hlasy od přítomných 238 delegátů. Proti Babišovi hlasovalo 13 delegátů a 19 se zdrželo. Překvapení nenastalo ani na pozici prvního místopředsedy, jímž zůstává Jaroslav Faltýnek. Ani on neměl protikandidáty a dostal 190 hlasů od 237 delegátů. Řečníci na sněmu vyzdvihovali úspěchy hnutí a vyzývali k jednot. Zněla i kritika někdejších vlád a slova, že jejich činy je nutné nyní napravovat.

Novým místopředsedou hnutí se stal předseda Sněmovny Radek Vondráček. Místopředsednickou funkci obhájili ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec, středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Neuspěl naopak ostravský primátor Tomáš Macura, který bývá označován za rebela hnutí.



Babiš v dopoledním úvodním projevu mimo jiné prohlásil, že hnutí ANO zásadně proměnilo domácí politickou scénu a mění Česko k lepšímu. Odmítal kritiku ostatních stran nebo obavy z ohrožení demokracie a vyjádřil naději, že ANO vyhraje květnové volby do Evropského parlamentu.

V jeho projevu však zazněla i kritika do vlastních řad. "Kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta, prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás," varoval Babiš. "Primátorské SPZ, milionové superby a podobné nesmysly. Když to čtu v médiích, tak jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi naše krajské organizace vybírají," doplnil. Konkrétní lidi nejmenoval. Podle Babiše se někteří členové ANO zajímají o volby, jen když sami kandidují, a nepracují pro hnutí jako celek.



Podobně mluvil před místopředsednickou volbou v kandidátském projevu i Macura. Řekl, že by se chtěl věnovat kvalitě členské základny. Fascinuje ho prý, jak každé volby vygenerují spoustu nových lidí, kteří usilují o funkce. Chtěl by nastavit systém, aby se takové situace neopakovaly.



Faltýnek dostal jako kandidát na prvního místopředsedu podporu většiny krajských sněmů i šéfa strany Babiše. Faltýnek je prvním místopředsedou ANO od února 2015. Ve svém nominačním projevu oceňoval hlavně jednotu hnutí. Vyzval k podpoře vlády ze všech pozic, které hnutí ovládá.



Sněm také vybral osm z deseti členů předsednictva. Do něj se dostal Macura, karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, jihočeský poslanec Roman Kubíček, předseda pražské organizace Jan Říčař, dosavadní člen předsednictva a poslanec Jan Volný, poslankyně Jana Pastuchová, olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla. Neuspěli poslanci Martin Kolovratník a Petr Sadovský.



Výbor hnutí ANO také ráno podpořil do čela kandidátky do Evropského parlamentu europoslankyni Ditu Charanzovou. Podle Babiše byla podpora jednohlasná. Charanzová (43) je také místopředsedkyní výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů od července 2014. Od loňského listopadu je místopředsedkyní evropské frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE).



V nové Evropské komisi, která vznikne po volbách, by podle Babiše mohla pokračovat dosavadní eurokomisařka za ČR Věra Jourová. "Dělá dobrou práci, myslím si, že pokud se shodneme ve vládě, tak by neměl být důvod, aby nepokračovala," řekl Babiš novinářům. Jourová má teď na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost mužů a žen. Podle Babiše je pro Česko důležité portfolio vnitřního trhu.



Babiš na sněmu mluvil také o snížení daní zaměstnancům nebo úlevách pro živnostníky. Vyneslo mu to kritiku od občanských demokratů, podle nichž ANO slibuje živnostníkům úlevy a přitom je pořád víc administrativně zatěžuje. Opozice kritizovala i Babišův výrok o malém a levném státu. "Hnutí ANO prý chce malý stát, který nikoho neotravuje. Takový stát ale nevznikne centralizací moci - to jest koncept ANO, ale velkým důrazem na vzdělání a důvěrou v tvůrčí potenciál lidí, důvěrou v přirozený růst z regionů, tedy zespodu," poznamenal na twitteru první místopředseda STAN Vít Rakušan.



Předseda KSČM Vojtěch Filip zhodnotil Babišovo znovuzvolení jako "potvrzení uzavřené dohody o toleranci menšinové vlády". Předseda ČSSD Jan Hamáček očekává, že vládní spolupráce ANO a ČSSD bude pokračovat.