Trump vyhlásí stav nouze, aby mohl postavit hraniční zeď s Mexikem

Americký prezident Donald Trump chce ještě dnes exekutivním nařízením vyhlásit stav nouze, aby mohl bez souhlasu Kongresu USA získat peníze na stavbu zdi na hranicích Spojených států s Mexikem. Trump to oznámil na dnešním briefingu v Bílém domě. Očekává se, že jeho rozhodnutí vyvolá sérii žalob. Jednat může i Kongres, aby však zneplatnil prezidentův dekret, musí zákonodárci příslušné usnesení schválit dvoutřetinovou většinou, což komentátoři považují za nepravděpodobné.



Trump dlouhodobě neúspěšně žádal od Kongresu 5,7 miliardy dolarů (bezmála 130 miliard korun) na stavbu zdi, která má znemožnit nelegální přechod americko-mexické hranice. Demokraté ale uvolnit tuto částku odmítli a v novém kompromisním návrhu zákona o financování federálních úřadů vyčlenili Trumpovi necelých 1,4 miliardy dolarů.



Díky nouzovému stavu získá Trump přístup k fondům, ze kterých chce použít bezmála sedm miliard dolarů, takže celkem bude mít na zeď k dispozici zhruba osm miliard dolarů (182 miliard korun).



Sněmovna reprezentantů schválila nadstranický návrh zákona , který má předejít opětovné platební neschopnosti federálních úřadů. Oznámily to tiskové agentury. Rozpočtový kompromis podpořilo 300 zákonodárců, 128 hlasovalo proti.Přijatý zákon , který již dříve schválil jasnou většinou i Senát, počítá s poskytnutím jen 1,4 miliardy dolarů na bezpečnostní opatření na hranici s Mexikem, přestože prezident Donald Trump požadoval 5,7 miliardy (bezmála 130 miliard Kč ). Bílý dům již avizoval, že prezident zákon podepíše, ale vyhlásí stav nouze, což mu umožní poskytnout další peníze na stavbu zdi na jižní hranici.Republikány ovládaný Senát a následně i Sněmovna reprezentantů, v níž mají převahu demokraté, podpořily zákon , který má zajistit více než 300 miliard dolarů pro vládní úřady a agentury,Bílý dům již avizoval, že prezident Trump zmíněný zákon podepíše a vyhlásí stav nouze - kompromisní návrh totiž neobsahuje v plném objemu Trumpem požadované peníze na zeď a vyhlášení stavu nouze mu umožní čerpat peníze z krizových fondů . Pokud americký prezident tento krok skutečně učiní, očekává se, že to vyvolá vlnu žalob s cílem krizové opatření zrušit.Demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová již na dotaz novinářů uvedla, že právní kroky zváží. Dodala, že demokraté zareagují adekvátně.Trump se s Kongresem, jehož Sněmovnu reprezentantů ovládají demokraté, dlouhodobě pře o peníze na zeď či jinou bariéru, která má čelit nelegálnímu postupu migrantů přes mexicko-americkou hranici. Konflikt na přelomu roku vyvrcholil déle než měsíčním zablokováním části federálních úřadů, které neměly peníze na svůj provoz. Financování úřadů bylo dočasně obnoveno, ale od soboty krize opět hrozí, pokud by Kongres nepřišel s dlouhodobým finančním plánem. Na něm se demokraté s republikány nakonec dohodli.Nadstranický návrh ale neobsahuje uvolnění 5,7 miliardy dolarů na stavbu betonové zdi nebo ocelového plotu na americko-mexické hranici, ale jen 1,4 miliardy dolarů . Tyto peníze stačí na vybudování necelých 90 kilometrů hraničních bariér oproti Bílým domem předpokládaným 320 kilometrům.Nejmenovaný zdroj agentuře Reuters sdělil, že Bílý dům již určil 2,7 miliardy dolarů fondů , které chce po vyhlášení stavu nouze využít.