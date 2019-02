Elektřina prudce zdražila. Do budoucna lze očekávat další zvyšování ceny

Německo se zavázalo, že do roku 2022 uzavře všechny své jaderné elektrárny, které v současné době vyrábí zhruba 13 procent německé produkce elektřiny . To je přibližně stejně jako všechny německé fotovoltaické a vodní elektrárny. Produkce elektřiny z jádra by měla být postupně nahrazována obnovitelnými zdroji. To si však vyžádá masivní investice , které se budou promítat do koncových cen. Navíc výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů má proměnlivý výkon závislý na počasí . Tento problém se bude muset řešit investicemi do přenosové soustavy, což v konečném důsledku opět povede k růstu koncové ceny elektřiny