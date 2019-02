AP: Trump dnes oznámí financování zdi za osm miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump dnes dopoledne místního času (v 16:00 SEČ) v projevu z Bílého domu oznámí, že na posílení ochrany jižní hranice USA hodlá vynaložit osm miliard dolarů (183 miliardy korun). Oznámila to americká média s odvoláním na zdroje z prezidentské kanceláře. Část výdajů schválil v noci na dnešek Kongres, zbytek prezident hodlá odčerpat z fondů na boj s šířením drog a z rozpočtu Pentagonu. Cestu k financím mu mají otevřít exekutivní rozhodnutí, mimo jiné vyhlášení stavu nouze.



Obě komory Kongresu schválily balík návrhů na posílení ochrany hranic včetně uvolnění 1,4 miliardy dolarů na stavbu hraničních bariér. Prezident, na jehož podpis teď zákon čeká, návrh zákonodárců podpoří, přestože původně požadoval víc než čtyřnásobek. Potřebné prostředky mu podle informovaných pracovníků Bílého domu má dodat exekutivní příkaz, tedy prezidentský dekret nevyžadující souhlas Kongresu USA.





"Prezident Trump podepíše zákon schválený Kongresem, a jak to už dříve oznámil, podnikne i další exekutivní akce včetně vyhlášení stavu nouze, aby zastavil bezpečnostní a humanitární krizi na hranicích," oznámila prezidentská mluvčí Sarah Sandersová. "Prezident tak plní svůj slib, že postaví zeď, ochrání hranici a zajistí bezpečnost našeho velkého národa," konstatovala.Vyhlášení stavu nouze, které je rovněž exekutivním příkazem, není v americké politické praxi žádnou výjimkou. Prezident Bill Clinton ho vyhlásil sedmnáctkrát, George Bush mladší třináctkrát a Barack Obama dvanáctkrát. Od roku 1978 bylo v USA vyhlášeno 58 stavů nouze, z nichž 31 zůstává v platnosti, napsala agentura AP.Důvody dřívějších prezidentů ale byly diametrálně odlišné od příčin, které k vyhlášení stavu nouze přivádějí Trumpa. Šlo například o reakci na teroristické útoky v roce 2001 či na pandemii chřipky z roku 2009, o zablokování majetku cizinců porušujících lidská práva nebo o odpověď na provokace Kremlu.Trumpovy motivy jsou ale odlišné. "Aby prezident vyhlásil stav nouze kvůli vnitrostátnímu infrastrukturnímu projektu, který navíc Kongres výslovně odmítl financovat, je krajně neobvyklé," konstatoval právní expert Andrew Boyle. Očekávají se vleklé soudní spory a zřejmě i odmítavé rezoluce Kongresu, kde Trumpův záměr kritizují nejen demokraté, ale i nevelká část republikánů.Demokraté už ve čtvrtek Bílý dům před vyhlášením stavu nouze naléhavě varovali. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a šéf poslanecké frakce demokratů v Senátu Chuck Schumer v prohlášení uvedli, že by to byl "akt bezpráví a hrubé zneužití prezidentských pravomocí". Žalobu prý připravují generální prokurátoři států unie, které ovládají demokraté.