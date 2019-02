Babišův plán na vládní čtvrť tvrdě narazil. Hřib Letňany nedá jen tak

Plán premiéra Andreje Babiše postavit vládní čtvrť v pražských Letňanech tvrdě narazil. Primátor Hřib předložil seznam požadavků Prahy, které však stát údajně nemůže splnit. Prý převyšují nejen hodnotu pozemků, o které stát projevil zájem, ale porušují i platné právní úpravy. Hlavní město má zase problém, že nabídka od státu nedorazila kompletní. Plán jednání o pozemcích v Letňanech teď hlavně visí na seznamu ministerstev, které chce premiér v centru vyklidit. Praha totiž požaduje informace o tom, co s nimi bude a jak se budovy v budoucnu využijí. Zabránit tím chce vylidňování centra. "Nechápu, proč ten seznam budov ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozn. red.) tají. Vůbec nechápu, proč ten seznam, když je hotový, prostě nevezme a nepošle. Osobně to ve mně vyvolává pocit, že ten projekt není dobře připraven," prohlásil primátor Prahy Zdeněk Hřib. "Žádné údaje netajíme, pan primátor požaduje zcela jiné údaje, než požadoval na našem jednání. Nejedná se jen o seznam budov k prodeji. Údaje, které požaduje, jsou v systému, který je ze zákona neveřejný. Musíme si být jistí, že poskytnutím údajů neporušíme zákon, a proto čekáme na právní analýzu," uvedl premiér Andrej Babiš. Podle Babiše jde navíc o nepoměr mezi majetkem, který by stát vyměnil za majetek města. Jednoduše řečeno, magistrát prý žádá víc, než nabízí. Pozemek v Letňanech je oceněn na zhruba 400 milionů korun, majetek státu čítá desítky miliard.

Jedním z požadavků města je také dostavba vnitřního městského okruhu. Za letňanský pozemek chce dál získat areál nemocnice Na Bulovce a objekt Karlínských kasáren, kam by umístil své zaměstnance. "Já teda úplně nevím, jestli to bude vládní čtvrť nebo jestli to bude nemocnice, nebo jestli to vůbec něco bude. Je to běh na 10, 15 let," sdělil Zdeněk Kučera (ANO), starosta Letňan.

Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra město řeší delší dobu. Teď je na nich pole. Nynější funkce parcel umožňuje postavit kanceláře i nemocnici, s byty nepočítá.