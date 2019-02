Kritériem výběru spořicího účtu by neměla být jen výška úroků

Hlavní nástraha tkví někdy v tom, že vysoký úrok je časově omezen jen na několik měsíců, nebo je vázán na nízkou částku, nebo je podmíněn neustálým používáním platební karty, nebo spojen s nákupem další služby. Někdy dokonce i vše dohromady. Nakonec klient vysloveně neprodělá, ale z vysněného obnosu zůstane jen torzo. Podrženo a sečteno: ještě před podpisem smlouvy je nutno vše důkladně prostudovat podmínky takové lákavé nabídky.

Konkurz na finanční dům

Výběru finančního domu, kterému klient svěří své úspory, se podobá konkurznímu řízení, při němž se zodpovědně vybírá firma pro tu kterou zakázku. Po splnění všech formálních podmínek se komise nedívá jen na cenu, za kterou firma slibuje dodání zakázky. Klade se důraz na reálnost „předvolebních slibů“, na zkušenosti firmy s podobnými úkoly, na zázemí a garance. Zkrátka, kvalita nabízeného spořicího účtu je souhrnem všech okolností, nikoli velikosti čísla procent úrokové sazby.

Nižší, ale dlouhodobě garantované

Jsou však i finanční instituce, které nepracují jen s vysokým procentním číslem. Jejich procenta jsou poněkud nižší, a tedy reálnější, ale jsou garantována třeba na 1 či více let. V konečném důsledku „přistane“ na účtu větší obnos, než u vysokých, ale negarantovaných úroků. Třeba Wüstenrot každému novému klientovi, který si v této instituci otevře spořicí účet do konce února 2019, k základnímu úroku 0,5 % automaticky přidá akční úrok 0,6 %. Při fixaci na 12 měsíců získá klient dalších 0,5 procenta. Půl procenta není na první pohled žádná velká výhra, ale v konečném důsledku získá klient 1,6% úrok, který Wüstenrot bez jakékoliv dalších „podmínek k nákupu“ garantuje do konce roku 2019. V přepočtu je to víc korun než u 3% úroku garantovaného jen na několik měsíců na nízkou částku, u kterého ještě navíc musíte každý měsíc alespoň 15 tisíc Kč zaslat na běžný účet a zároveň realizovat nejméně tři transakce.

Jak říká staré rčení: Kdo si čte, nezlobí. A ten, kdo pořádně čte smlouvy, může i vydělat.