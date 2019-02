Bulharská aktiva ČEZ ztrácí na hodnotě (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

India Power, druhý zájemce o bulharská aktiva ČEZ, se chystá podat nižší cenovou nabídku.

Evropské akcie by dnes měly otevřít na úrovni včerejších zavíracích cen.

Závěr týdne mnoho ekonomických událostí nepřináší. Ráno byla pouze zveřejněna bilance německého zahraničního obchodu za prosinec. Ta poukazuje na nižší obchodní výměnu a nejistotu na trhu.

Hospodářské výsledky dnes v USA reportují Goodyear nebo Hasbro. V Evropě své údaje o hospodaření představí například švédská stavební firma Skanska.

Société Générale snížila doporučení na Prodat pro španělskou společnost Naturgy podnikající v síťovém odvětví. Současně SG také zvýšila doporučení na Držet pro britskou banku CYBG.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování ve ztrátách. Průmyslový index Dow Jones a S&P 500 shodně oslabily o 0,9 %. Technologický Nasdaq ztratil 1,2 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejméně dařilo energetickým společnostem (-2,1 %). Ty stáhla dolů klesající cena ropy, když cena za jeden barel ropy Brent včera oslabila o 1,5 USD na 52,5 USD. Zajímavější zisky si připsalo pouze odvětví utilit (+1,3 %).

Hlavním důvodem, proč zavládla včera negativní nálada na akciových trzích je zhoršený výhled na vývoj obchodních jednání mezi Spojenými státy a Čínou. Americký prezident Donald Trump včera odvolal chystanou schůzku s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Ta se měla konat v závěru února a jejím výsledkem mohla být všemi očekávaná obchodní dohoda obou zemí a konec obchodní války. Teď tedy reálně hrozí, že od 1. března dojde ke zvýšení dovozních cel na čínské zboží v hodnotě 200 mld. USD z 10 na 25 %. Špatnou náladu podpořil hlavní ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow. Doplnil Trumpova slova o výrok, že je stále značné množství věcí, které musí obě země dohodnout v rámci obchodních jednání.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu jsou pod tlakem negativních zpráv ohledně obchodních jednání. To je důvod, proč všechny hlavní akciové indexy v oblasti ztrácejí, a to do výše až 2 % v případě Japonska. V rámci japonského indexu Nikkei 225 se nedaří ani jednomu sektoru. Největší ztrátu zaznamenávají zpracovatelé komodit, a to 3,9 %.

ČEZ

Prodej bulharských aktiv ČEZ se pro firmu nevyvíjí zrovna optimisticky. Původně ČEZ dostal dvě nabídky. První byla od Inercomu ve výši 342,4 mil. EUR (8,8 mld. CZK) s tím, že by byla uhrazena jednorázově. Druhou nabídku udělala India Power ve výši 355 mil. EUR (9,2 mld. CZK), avšak tato částka by byla uhrazena v průběhu pěti let, což by dle ČEZ představovalo současnou hodnotu transakce ve výši 8,2 až 8,6 mld. CZK. Z toho důvodu byla také původně vybrána společnost Inercom. Ta však nedokázala splnit podmínky smlouvy, a to uhradit nabízenou částku a zároveň jí nebylo uděleno povolení od bulharského antimonopolního úřadu. Do hry tak vstoupila India Power, která se nyní snaží využít nepříznivé situace, ve které se ČEZ nachází. Chystají se podat nižší cenovou nabídku. Přesná částka však zatím není známá, jak potvrdila i mluvčí ČEZ Alice Horáková. Tento krok ze strany India Power se dal očekávat.