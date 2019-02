Globální očekávání tlumí řadu rizik. Pozitivní zprávou je však plošně nízká nezaměstnanost

Minulý týden jsme byli svědky důležitých prohlášení z pohledu Fedu a ECB. Stanovily se i patřičné kroky k udržení růstu za každou cenu. Řeč je o stopnutím zvyšování sazeb v USA, alespoň v tomto roce a pokud by to bylo nezbytné, tak i k jejich opatrné snižování.

Evropská centrální banka ECB nemá problém znovu spustit program QE (kvantitativní uvolňování), jako určitý stimul ekonomiky. Jelikož úrokové sazby v EU nemají kam klesat a negativní úroky ECB nechce (i když není vyloučeno, že k nim jednou v budoucnu přistoupí), tak je možné, že v nedaleké budoucnosti bude QE opět plně podporováno. Zda je uměle vytvářený hospodářský růst za cenu vysokého dluhu efektivní a účinný, je už na jinou debatu ...

V tomto týdnu centrální bankéři zasedali i v Austrálii. Z jejich rétoriky vyplynulo, že některá data překvapila negativně, a tudíž z nich "nesršel" neúměrný optimismus jako u kolegů z ECB či Fedu. Australský dolar po zasedání prudce oslaboval.

Globální růst HDP má podle IMF (Mezinárodní měnový fond) klesat, i když to jsou stále docela dobrá čísla. V roce 2019 by to mělo být 3,5 procenta a v roce 2020 3,6 procenta. Tento výhled (leden 2019) je mnohem horší oproti odhadům z minulého roku (předpověď na 2019 v dubnu 2018 byla až 3,9 procenta a v říjnu to bylo už jen 3,7 procenta). Samozřejmě, hlavním důvodem bylo zvyšování sazeb v USA s cílem zpomalit přehřátou ekonomiku, jakož i obchodní válka a politická rizika v EU, vysoký dluh zemí a také nárůst populismu.

Uvidíme, jak se bude vyvíjet další odhad, protože zvyšování sazeb se zastavilo, přesto každá ekonomika ohlašuje zpomalení růstu a horší čísla. Na druhé straně pozitivní globální statistikou je podle TopForex silná úroveň zaměstnanosti, resp. nízká nezaměstnanost. V Itálii to však nevypadá vůbec dobře, protože jsou "technicky" v recesi, dokonce už i s novým krachem jedné banky. Italové jsou v této situaci zejména díky svému neefektivnímu hospodaření, no a také neskutečně vysokému dluhu. Případné zvýšení sazeb (ještě je nejasné, zda někdy vůbec bude) by mohlo celou situaci ještě zhoršit. Za svou situaci si Itálie může sama, ale určitě bude obviňovat EU, jak jsme zvyklí.