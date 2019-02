Co vedlo k otočce o 180° na kapitálovém trhu

Nejhorší prosinec od velké hospodářské krize vystřídala nejlepší lednová performance od roku 1987. Investoři ovšem nekupovali „zázračné“ zotavení trhu, jak je patrné z EPFR dat, která za první únorový týden vykázala široký „risk-off flows“ s 9,4 miliardami dolarů investovanými do dluhopisů, zatímco 15 miliard dolarů bylo vyvedeno z akcií.

Graf 1

































































Jak poukázal Michael Hartnett z Bank of America v jeho poslední Flow Show, nebyly to jen miliardy vytažené z amerických akciových fondů, co zaznamenaly odliv za deset z posledních 11 týdnů, kulminující odlivem z ETF ve výši 12,11 USD a ve vzájemných fondech ve výši 2,9 USD ( v týdnu 28/1-2/2), ale americké akcie zaznamenaly v uplynulých 3 měsících rekordní odliv kapitálu ve výši 82 miliardy dolarů, což odpovídá 2 % všech AUM. Data by se dala korelovat se silným medvědím tlakem na amerických trzích a "big lows" minulých desetiletí.

graf 2

Proto se nabízí otázka: byla nedávná rally jen jeden obrovský krátký squeeze?

Jeden pohled na nedávný dramatický nárůst akcií, které byly pod největším výprodejním tlakem od minima z 24. prosince by mohl naznačit, že pohyb akcií nahoru byl, pokud ne velmi úzce, tak relativně četně spojen s faktem, že investoři, kteří vytáhli peníze z akcií, v panice ukončovali své short pozice, kvůli Mnuchinově prohlášení z 23. prosince. V něm volal ministr financí USA po ochraně proti dalším výprodejům trhů. To jistě spolu s dramatickým obratem ve výhledu Fedu pomohlo.

Graf 3

Zatímco neznáme odpověď - zatím - víme, že tato otázka, kdo právě koupil akcie, nezajímá jenom nás v Tradecentrum. Jak píše Parag Thatte z Deutsche Bank ve své poslední zprávě o týdenních tocích, která zopakovala kardinální otázku, když S & P 500 vzrostl od konce prosince o 15 %, přestože kapitálové fondy i nadále zaznamenávaly velké odlivy. Je fakt, že zejména americké akciové fondy pokračovaly ve velkém odlivu (- 40 miliard dolarů) od doby po masivním odlivu (- 77 miliard dolarů) od října do prosince.

Graf 4

Tento fakt je poněkud bizarní, protože, jak by se dalo očekávat, "silné rally nakonec vyvolá příliv", jak ve zprávě píše Thatte. To je sotva šok: historicky existuje silná korelace mezi výnosy akciového trhu a toky fondů. Jinými slovy, vše ostatní koreluje, tato rally však nemá smysl.

Jak poukazuje Deutsche Bank, je velmi málo historických period ve vývoji trhů, kdy trh rostl o více než 5 % doprovázený odlivem kapitálu. Ve dvou z těchto období, po počátku roku 2016 rostoucí panika a evropská finanční krize, se příliv nakonec vrátil s několika týdenním zpožděním. Výjimkou byl počátek roku 2015, kdy odtoky přetrvávaly, jelikož údaje z USA nadále výrazně oslabovaly.

Graf 5

To znamená, že odtoky (out-flow) musí - nebo by se měly - brzy vrátit ze dvou důvodů podle DB: Zaprvé, data se překlopila od negativních do neutrálních a toky se jimi obvykle řídí. Odliv v posledních týdnech byl v souladu s americkými daty. Data z minulého týdne však vzrostla, zejména z trhu práce, a ISM překvapivě vzrostly. Index amerických dat, MAPI, se opět vrátil zpět do neutrální pozice.

Za druhé, úrokové sazby již nekonkurují (díky názoru trhu o zastavení utahování měnové politiky Fedu) akciím, dluhopisy v mixu by měly podíl dluhových papírů snížit. Klesající sazby, a tudíž rally s pevnými příjmy, mají tendenci čerpat příliv kapitálu. Sazby od listopadu rychle klesaly s očekáváním trhu, že Fedu přehodnotí politiku a tento názor potvrdil Fed na posledním meetingu.

Je samozřejmě možné, že odtoky přetrvají, a v takovém případě je jen otázkou času, než se squeeze efekt vytratí a čisté prodeje se vrátí, čímž se akcie opět propadnou. Do té doby se však alespoň hedžové fondy těší krátkému okamžiku na výsluní, přičemž dlouhodobé / krátké hedgeové equity fondy měly v lednu nejsilnější měsíc od prosince 2010.

Donald Trump 25. prosince vyzval Američany, aby koupili akcie, a tvrdil, že je to "obrovská příležitost k nákupu -opravdu skvělá příležitost koupit" - a při zpětném pohledu měl pravdu. Výprodej akceleroval a trhy vstoupily do nového roku velmi pozitivně, akcie vzrostly, jelikož short pozice byly ukončovány a hedžové fondy měly svůj nejlepší měsíc za téměř deset let.

Jak dlouho bude pokračovat Trumpova rally? Možná, že aktuální flow-drive se obrátí a investoři začnou rozdělovat kapitál do akcií - jak by se dalo očekávat na jakémkoli běžném trhu - je jisté, že se předpokládá, že to bude znamenat vrchol trhu a že retest minima v prosinci 2018 bude na pořadu dne.