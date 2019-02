Ranní komentář z trhů: Obchodování ovlivňovala výsledková sezóna

S&P 500 během středeční seance odepsal 0,2 % a zastavil tak pětidenní růst. Běžný účet americké platební bilance skončil v menším schodku, než se původně očekávalo, což se může při probíhajících jednání mezi USA a Čínou ukázat jako pozitivní. Jinak obchodování ovlivňovala výsledková sezóna. Zatímco se příliš nedařilo herním akciím, dobrou výkonnost předvedl sektor polovodičů. Pozitivní signál vysílá index Vix, který se vrací na hladinu okolo 15 bodů, což odpovídá úrovním z loňského října – tedy před korekcí trhů. Evropské obchodování se rovněž odvíjelo od korporátních výsledků. Banka ING reportovala nad odhady a pomohla tak širšímu evropskému bankovnímu sektoru. Navzdory negativním zprávám z italské ekonomiky, překvapil značný zájem investorů o italské vládní bondy. Úspěšnost aukcí vládních dluhopisů naznačuje, že italské ekonomice nehrozí v dohledné době bezprostřední nebezpečí.

S&P 500

• S&P odepisuje 0,2%, 16,2% ode dna, 9,0% YTD, 2,2% nad uzavíracími cenami z roku 2017

• Trump ve zprávě o stavu unie nezmínil nic radikálního

• Nižší schodek běžného účtu platební bilance:

- $49,3mld. vs est.

- $54bn

– pozitivní vzhledem k probíhajícím jednáním s Čínou

• Výkonnost ovlivňovaly hlavně firemní výsledky

– ty včera smíšené

• Nejvíce přidával sektor health care (+0,4%)

– táhly některé firmy (Boston Scientific po výsledcích +2,7%)

• Technologie se rovněž udržely v kladném teritoriu (+0,2%)

– hlavním tahounem Sky works (+11,5%), obecně se dařilo polovodičům

• V nejhlubším záporu skončil sektor komunikací (-1,5%)

– ten reagoval na propad akcií herních studií (TTWO -13,8%, EA -13,3%)

• Výrazněji za širším indexem zaostávala rovněž energetika (-0,8%)

– špatné výsledky firmy Andarko (-7,4%)

Volatilita

• VIX klesá k úrovním 15 bodů

• Zde se naposledy nacházel v říjnu, před vypuknutím korekce

• K nižší volatilitě výrazně pomohl holubičí Fed

• Fondy, které cílují konkrétní úroveň volatility, navýšily v lednu expozici vůči akciím o $45 mld.

• Podle analýz by tyto fondy v letošním roce mohly navýšit akciovou expozici až o $160 mld.

Stoxx Europe 600

• Stoxx Europe 600 přidává 0,1%, od začátku roku posílil o 8,2%

• Nad otevíracími cenami z roku 2017

• Index umazal ranní ztráty, které způsobily horší než očekávané průmyslové objednávky

• Nejlépe se daří technologiím (+1,8%)

– dobré výsledky Hexagon (+9%) a Dassault (+8,9%), pozitivní zprávy na AMS

• Přidává i bankovní sektor (+1,0%)

– reakce na dobré výsledky ING (+6,2%), táhne s sebou širší sektor

• Italské banky před výsledky rovněž přidávaly (UCG +4,2%)

– navzdory rostoucím výnosům IT GB (2,85%)

• Nejvíce ztrácí sektor spotřebního zboží (-1,0%)

– výrazně klesá Ubisoft (-9%), reflektuje obavy investorů o ostatní firmy z herního sektoru

• Rovněž zaostává sektor médií (-0,7%)

– zde bez výraznějších kurzotvorných událostí

Itálie

• Země minulý týden upadla do technické recese

• Špatné PMI ve službách

– pod úrovní 50

• To se projevuje nárůstem výnosů italských vládních dluhopisů

• Výnos klíčové desetileté splatnosti vzrostl v posledních dnech o 27 bps na 2,85%

• Na druhou stranu v aukcích je o italské vládní papíry velký zájem

• Itálie nabízela €8 mld. 30letých vládních bondů, objednávky dosáhly €41 mld.

• Z toho vyplývá, že Itálii v dohledné době bezprostřední nebezpečí nehrozí

Ropa

• Testuje úroveň $55

– zde se jí ale nedaří usadit

• Zásoby 1,3m vs est. 1,4m

• Za růstem z posledních týdnů stojí napětí ve Venezuele

Korporátní události

UniCredit

• Zisk (upravený) nad odhady €840m vs est. €694m

• Pokud by se započítal i daňový výnos, dosáhl by zisk €1,7 mld.

• Celkové výnosy mírně pod odhady: €4,86 mld. vs est. €4,87 mld.

• Daří se snižovat podíl NPL

– zlepšující se kvalita aktiv

• Bance se daří držet náklady na uzdě a pokračovat v plánu jejich dalšího snižování

• Ukazatel kapitálové vybavenosti CET1 dosáhl 12,1%

- nad plánem banky v intervalu 11,5 - 12%

• Vyznění výsledků: pozitivní, akcie by měly posílit

Societe Generale

• Zisk nad odhady: €744m vs est. €545m

• Obchodování s akciemi nad odhady: €550m vs est. €443

• Obchodování s dluhopisy pod: €366m vs est €397m

• Plánuje redukci dluhopisové byznysu (FICC)

• Cílem bude spíše udržet si pozici lídra v oblasti akcií a derivátů

• Plánuje snižovat náklady: cíl pro 2020 je dodatečných €500m

• To by mělo vykompenzovat nižší úrokové výnosy (o €500m nižší kvůli nižším sazbám)

Komerční banka

• Zisk nad odhady: 3,9 mld. CZK vs est. 3,8 mld.

• Navrhuje dividendu ve výši 51 CZK na akcii

• Div yield asi 5,5%