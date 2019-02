Propady na trhu: Kdo za to může?!

Většinu propadů akciových indexů lze logicky vysvětlit. Najít lze však ve statistikách i poklesy, za nimiž zdánlivě nic není. Otázka je jasná: Proč k těmto pohybům dochází?

Index S&P 500 se 8. ledna 1988 svezl o 6,8 %. Bez zdánlivé příčiny. "Na Wall Street panuje shoda, že pokles umocnilo počítačové obchodování na trhu s futures v Chicagu," uvedl tehdy v rozhovoru pro The New York Times jeden z traderů.

Co ale přimělo k prodeji počítače? List The New York Times tuto otázku položil více než tuctu analytiků a obchodníků. A dostalo se mu různých odpovědí.Někteří dotázaní z vývoje na trhu vinili horší než očekávaná data, jiní třeba sněhovou bouři na východním pobřeží, kvůli které řada obchodníků v práci skončila dříve, což údajně vyústilo v nedostatek likvidity na trhu.

K propadu cen akcií došlo v pátek, investoři tak celý víkend přemýšleli, co bude dál. Řada z nich čekala pokračování nepříznivého trendu. Americké akcie za sebou měly šest let růstu, během nichž posílily souhrnně o 160 %. Ukazatel P/E v předchozím roce vystoupil poprvé od začátku 60. let nad 20.

Obavy ale byly zbytečné. S&P 500 nakonec za celý rok stoupl o 12,4 % a po započtení dividend dosáhlo jeho zhodnocení 16,8 %.







"Investoři mají tendenci za každým větším pohybem na trzích něco nebo někoho hledat, dnes třeba Fed, Čínu, inflaci nebo algoritmy. Pravdou ale je, že určit, kdo nebo co za propad cen aktiv může, není vždy úplně jednoduché. Na denní bázi zkrátka občas dochází k pohybům, které nemají důvod," říká Michael Batnick z Ritholtz Wealth Management. "Ceny aktiv jsou neustále v pohybu, jen někdy méně a jindy více."