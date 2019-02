CEO Twitteru Jack Dorsey stále věří v Bitcoin

Spoluzakladatel a CEO Twitteru Jack Dorsey opět deklaroval svoji víru v Bitcoin. Král kryptoměn se má podle něho stát hlavní kryptoměnou internetu. Dorsey to řekl během interview s americkým bavičem Joe Roganem 2. února 2019.

Během interview Dorsey prohlásil:

Bitcoin je něco, co bylo stvořeno na internetu, vyvíjeno na internetu, testováno na internetu… Je to záležitost internetu.”

CEO Twitteru k podobnému závěru přišel již dříve v květnu roku 2018. Tehdy opět viděl Bitcoin jako něco, co je nejlepší věcí, jež internet může nabídnout.

Dorsey je také zakladatel mobilní platební brány Square, která umožňuje svým uživatelům obchodovat Bitcoin. Když byl Roganem dotázán, zda zde jsou nějaké další plány na přidání více kryptoměn na platformu, Dorsey odpověděl, že ne. Square bylo vyhlášeno v prosinci minulého roku Yahoo Finance společností roku. V listopadu společnost Square ohlásila, že vygenerovala za třetí kvartál zisk kolem 43 milionu amerických dolarů.

Během interview byl Dorsey taky dotázán, zda nějaké své postoje vzhledem k Bitcoinu nechce přehodnotit. Na to odpověděl “jen se podívejte na některé velké banky a jejich pohled na kryptoměny”.

Dorsey dodává: “Ti všichni milují blockchain, protože může jejich obchodu přinést tíženou efektivitu a nebo jejich obchod výrazně rozšířit.” Poté zmínil celkovou technologii, která je podle něho ” … hrozbou pro některé bankovní služby a finanční instituce. Je to hrozba dokonce i pro některé vlády.”

Dorsey také předpověděl, že internet se přeměňí v systém, ve kterém jakékoliv vytvořené data budou online navždy. “Tohle je to, co blockchain umožňuje. Musíme si být jistí, že prostoru věnujeme dostatečnou pozornost.” Dále popsal, jak vidí budoucnost internetu:

“Přesouváme se do světa, kde cokoliv co stvoříme bude existovat navždy. Do světa, kde neexistuje žádná centralizovaná kontrola toho, kdo má právo něco vidět a získat. Do světa, kde tyto modely budou naprosto decentralizované a bariéry, které existují teď nebudou nadále důležité.”