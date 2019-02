Počasí: V Česku to bude klouzat, na Moravě hrozí povodně. Předpověď počasí na tento týden.

Česko v neděli zasypal čerstvý sníh, který způsobil velké problémy v silniční i železniční dopravě. Meteorologové v noci na pondělí upravili výstrahu, podle které se může ve velké části naší republiky tvořit náledí. Na Moravě a ve Slezsku kvůli rychlému tání sněhu hrozí bleskové povodně. Už od nedělního rána v Česku hustě sněžilo, místy byl kvůli novému sněhu vyhlášen kalamitní stav. Sněhová pokrývka způsobovala problémy nejen v dopravě. Policisté a hasiči vyjížděli ke stovkám zásahů.

Podívejte se na krátký sestřih zpravodajství ČT: Meteorologové v neděli v noci upravili výstrahy. Ty varují před námrazou i dalším sněžením. V částech Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje platí povodňová bdělost. "V noci na pondělí ve východní polovině území a na jihu Čech budou povrchy mokré po předchozích srážkách a tání sněhu namrzat a budou se tvořit zmrazky a náledí," varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Náledí se podle meteorologů bude tvořit až do pondělí do devíti hodin. Varování platí pro Jihočeský, Pardubický, Kralovéhradecký, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočinu. Počasí v tomto týdnu I v pondělí by se podle ČHMÚ mohlo místy sněžit. Zejména v Čechách by se ale mělo postupně vyjasňovat. Teploty se budou pohybovat kolem -2 až 2 °C, na horách by mělo být kolem -4 °C. V noci na úterý by ale mohly teploty klesat hluboko pod nulu, ojediněle může být i -14 °C. Přes den pak bude kolem -2 až 2 °C. Během dne by mělo být postupně až oblačno, sněžit by mělo ale jen ojediněle na severu Čech. Ve středu nás čeká mírné oteplení, nejvyšší teploty by měly přes den dosáhnout 0 až 4 °C. Podle ČHMÚ bude oblačno až polojasno, na jihu až skoro jasno. V noci na čtvrtek budou teploty stále klesat hluboko pod nulu, přes den by se ale měly držet kolem 1 až 5 °C. Ojediněle by mělo v Česku pršet.

V pátek by pak mělo srážek přibývat, od západu bude místy pršet, v polohách nad 700 metrů nad mořem by pak mělo sněžit. Přes den by mělo být kolem 1 až 5 °C.

Počasí o víkendu

O víkendu nás podle ČHMÚ čeká další oteplování, nejvyšší teploty by mohly vystoupat ke 3 až 8 °C, v noci by pak mělo být kolem nuly. Místy se bude objevovat déšť, na horách by mělo sněžit.