Tržby internetových prodejců v Česku před Vánoci poprvé v historii překročily miliardu korun za den

Nákupy po internetu jsou prokazatelně fenoménem v tržním chování dnešních spotřebitelů. Počty zákazníků, kteří s oblibou nakupují v e-shopech, rapidně vzrůstají, stejně tak jako tržby za prodané zboží. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) dokonce uveřejnila informaci, že V ČR se před Vánoci poprvé podařilo pokořit hranici obratu jedné miliardy korun za den. Z hlediska počtu e-shopů je ČR 7 % nad evropským průměrem.

Vysoká popularita e-commerce je poměrně logická. Zákazníci oceňují, že mohou vybírat z pohodlí domova, využívat rychlého doručení i plateb skrze různé platební brány, které snižují náklady za klasickou dobírku. Internetoví prodejci navíc reagují velice pružně na aktuální poptávku a výrazně rozšiřují sortiment svých produktů. Přes e-shop se dnes dá opatřit skutečně téměř cokoli. Výjimkou nejsou už ani prodeje aut, hudebních nástrojů nebo finančních služeb. Poslední dobou se navíc objevuje trend mírného poklesu objemu prodávané elektroniky ve prospěch narůstajícího objemu prodeje oblečení, parfémů, kosmetiky a jídla. Cenu zboží se však rozhodně se vyplatí porovnat v několika e-shopech, protože vysoká konkurence nutí internetové prodejce šponovat ceny na minimum. Rozdíly mohou být opravdu výrazné a prodejcům se následně promítají do profitability.

V Česku se množství e-shopů rozšiřuje řadou téměř exponenciální. Podle studie vypracované analytiky společnosti Euler Hermes zaujímaly e-shopy v roce 2018 přibližně 11% podíl na celkovém českém maloobchodu, což je nad průměrem EU (7 %). V UK dokonce tento podíl dosahuje 19 %. V současné době je na českém trhu zhruba 42 tisíc e-shopů různých velikostí od úplně malých, středních až po významné hráče jakou jsou např. market leader Alza, Internet Mall, CZC, Datart ze skupiny HP Invest a celá řada dalších. Studie provedená ČSOB dokonce předpokládá, že do roku 2020 bude mít každá šestá firma v ČR svůj vlastní e-shop.

Na druhou stranu však Marcela Schweinerová, vedoucí analytického oddělení společnosti Euler Hermes, podotýká, že e-commerce vyvíjí na internetové prodejce také jistý nátlak, protože je nesmírně náročná na IT zázemí i na celkovou logistiku. „Kvalita a 24hodinová dostupnost e-shopu je v dnešní době samozřejmostí. V konkurenčním prostředí, které na trhu panuje, může mít delší nedostupnost IT systémů pro společnost dokonce fatální následky. Navíc úměrně k rozmanité škále nabízeného zboží musejí prodejci vést v patrnosti také skladovací prostory a zázemí pro svůj byznys. Nadále platí, že významní hráči si kromě vysoké úrovně e-shopu drží také kamenné prodejny, popř. alespoň výdejny.“

Výhledově odborníci na e-commerce z Euler Hermes předpokládají, že se v segmentu bude dlouhodobě dařit spíše zavedeným a silným hráčům. Vzhledem ke komplexitě trhu a prostředí lze očekávat, že velký počet malých a středních e-shopů nemá z dlouhodobého pohledu naději na přežití: „Kromě vysokých nároků na IT se jedná o podnikání velmi náročné na provozní kapitál, do kterého často vstupují bankovní instituce se svými krátkodobými úvěry. Z pohledu Euler Hermes tedy můžeme v dlouhodobějším horizontu očekávat zhoršující se platební morálku u individuálních subjektů. Navíc malé e-shopy jsou citlivé na jakékoliv výkyvy a legislativní změny, např. zavedení GDPR od května 2018, EET a podobně, “ uzavírá Marcela Schweinerová prognózu internetového obchodu do budoucna.