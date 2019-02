Ropa má za sebou nejlepší leden v historii

Ropa WTI za první měsíc v roce 2019 rostla o více jak 18% a zaznamenala tak nejlepší měsíc leden v historii. Ropě se podařilo stabilizovat její cenu poté, co 3 měsíce po sobě ztrácela. Cenu ropy nyní podporuje v růstu několik fundamentů včetně produkčních škrtů ze strany OPEC+, slabého amerického dolaru a sankce na venezuelskou státní ropnou firmu. Ropě se zároveň podařilo svést se na znovuobnoveném apetitu po rizikových aktivech, kde od začátku roku rostou také akciové indexy.

Ropě se prozatím daří i přes sérii horších ekonomických dat z Číny, druhého největšího dovozce ropy na světě. Rizikem pro ropný trh je také probíhající obchodní válka USA a Číny a možné vyhrocení situace, které by vedlo k ještě většímu zpomalení globálního růstu ekonomiky. Růst celních opatření nyní brzdí úmluva obou zemí o dočasném příměří do 1. března. Většina odborníků však nevěří, že by se do té doby podařilo dojednat obchodní dohodu a Spojené státy budou nuceny zvýšit cla na dovoz čínských výrobků do země. Cena ropy má další překážku v podobě americké ropné produkce. Ta podle americké agentury EIA v listopadu rostla na nová historická maxima 11,9 milionů barelů denně. Jedná se o nárůst z 11,5 mil. barelů v říjnu.

Plně v rozsahu jsou již produkční škrty ze strany OPEC a jeho spojenců. Začátkem roku jsme byli svědky zpráv a možnosti většího výpadku, než OPEC původně plánoval. Konkrétně klesla produkce v Libyi a Iránu a to většinou z politických důvodů. Zároveň se blíží konec výjimek ze sankcí, které udělily Spojené státy hlavním dovozcům iránské ropy a někteří dovozci již začínají redukovat iránské dovozy. Co se týče znovuobnoveného apetitu po rizikových aktivech, tomu pomohla především americká centrální banka, když ustoupila ze svého záměru pokračovat v postupném zvyšování úrokových sazeb, to zároveň oslabuje americký dolar. Růstu ceny ropy nyní nahrává i situace ve Venezuele, která má dva prezidenty. Hlavní opoziční strany 5. ledna zvolily jako svého prezidenta Juana Guaidiho a později ho uznal legitimním lídrem i americký prezident Donald Trump a ostatní státy. Druhým prezidentem je více známý Nicolas Maduro. Za Madurem stojí země jako Rusko, Čína a Turecko. Spojené státy začátkem týdne vyhlásily sankce proti venezuelské státní ropné společnosti PDVSA a snaží se tak odstřihnout vládu Nicolase Madura od příjmů z vývozu ropy. Venezuela je přitom na prodeji ropy závislá a leží na největších zásobách ropy na světě.

Začátkem ledna ropa WTI ještě testovala úrovně pod 45 dolary za barel, kdy se začínala vzpamatovávat z druhé vlny výprodejů na rizikových aktivech a strachu z dalšího zpomalení růstu globální ekonomiky. V lednu se na ropu dostala vlna pozitivního sentimentu a k včerejší seanci ropa již testovala úrovně nad 55 dolary za barel a nakonec se usadila mírně pod 54 dolary, což je téměř 10 dolarový nárůst za pouhý měsíc. Na 55 dolarech včera pravděpodobně došlo k výběru větších zisků, i přesto budoucnost ropy nevypadá tak zle. Rizikem bude především obchodní spor USA a Číny a další zpomalení čínské ekonomiky, které by znamenalo pokles poptávky po ropě. Aktuálním fundament, který pohání cenu ropy v podobě amerických sankcí na Venezuelu, produkčních škrtů a blížícího se konce výjimek z amerických sankcí na iránský obchod s ropou, by měl ropě stačit minimálně k nalezení nějaké dlouhodobě udržitelnější úrovně nad 60 dolary za barel.