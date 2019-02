Fed si včerejším holubím vrkáním uškodil

Zajímavější však byla opatrná rétorika bankovní rady a faktické vyhlášení pauzy ve zvyšování úrokových sazeb kvůli vývoji na finančních trzích a zpomalení globální ekonomiky Rozhodnutí tak odpovídá tomu, o čem jednotliví členové bankovní rady hovořili už týdny. Zatímco šéf Fedu J. Powell ještě v polovině prosince ujišťoval trhy, že se nejedná o konec zvyšování úrokových sazeb , včera už se této otázce vyhnul. Nicméně podle zprávy z jednání centrální banky i nadále očekává pokračující růst americké ekonomiky , silně utažený trh práce inflaci poblíž dvouprocentního cíle. Na druhou stranu zazněly i už tradiční rizika dnešní doby jako je nevyřešený Brexit , obchodní války a vládní „shutdown“. Překvapením večera se pak stalo oznámení rychlejšího redukování bilance centrální banky. To by mělo nově probíhat rychleji než v předchozích měsících a zároveň by mělo i dříve skončit.