Trhy čekají, co přinese setkání představitelů Číny a USA / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 28. 1. 2019

Globální akciové indexy (měřeno dle MSCI All-Country World Index) zaznamenaly pátý růstový týden v řadě, kdy posílily téměř o 11 %. Americké akciové indexy měly minulý týden nakročeno již k zaznamenání poklesu po čtyřech růstových týdnech, avšak v pátek kladně ovlivnila trhy zpráva o znovuotevření amerických vládních úřadů, jejichž uzavření trvalo nejdéle v historii. Americký prezident Donald Trump se vyjádřil, že chce umožnit vyplacení zadržovaných mezd, a že usiluje o normální chod úřadů. Úřady se tak otevřou prozatím do poloviny února a ušlé mzdy budou vyplaceny zaměstnancům zpětně.

O víkendu byl zveřejněny výsledky výzkumu od The National Association of Business Economics, která se dotazovala amerických firem, zda měla daňová reforma podstatný dopad na plánování v loňském roce. Reforma spočívala ve snížení daňové sazby z 35 na 21 % a účinná začala být v lednu 2018. Jednalo se tak o fiskální impuls ve výši 1,5 bilionu USD. Z šetření vyplývá, že 84 % respondentů nezměnilo své investiční plány a nezměnili zaměstnaneckou politiku.

Úvodní obchodní den v tomto týdnu byl negativně poznamenán výsledky společnosti Caterpillar, která zveřejnila výrazně horší čísla, než se očekávalo. Zároveň snížení výhledu společnosti Nvidia na výnosy ve 4Q kvůli klesající poptávce poslalo akciové trhy do červených čísel. Úterní seance byla opět poznamenána výsledky společnostmi, které dopadly velice smíšeně a poslaly technologický index Nasdaq Composite a široký index S&P 500 do červených čísle, konkrétně -0,8 %, respektive -0,15 %. Naopak Dow Jones Industrial Average uzavřel dvě desetiny procenta do plusu.

V úterý také probíhalo další jednání v britském parlamentu ohledně brexitu. Poslanci těsně podpořili návrh, který odmítá variantu o tvrdém brexitu. Toto opatření není právně závazné, a navíc nepředkládá nástroje, které by vedly k jeho realizaci. Sněmovna také schválila návrh, který požaduje nahrazení severoirské pojistky neurčitými alternativními ujednáními. Britská premiérka Theresa May právě tuto oblast vidí jako zásadní pro schválení brexitové dohody. Šéf opozičních labouristů se domnívá, že plánovaný odchod Británie z EU bude za každých okolností zapotřebí odložit. Británie by měla z EU vystoupit k 29. březnu a premiérka odložení termínu nechce připustit, ale po úterním jednání ji nevyloučila.

Středeční obchodování bylo v úvodu poznamenáno dobrými kvartálními výsledky společností, za zmínku stojí společnost Boeing, jehož akcie posílily o 6,3 %. Poté trhy vyčkávaly na rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách a na rétoriku guvernéra Jeroma Powella. Sazby dle očekávání zvýšeny nebyly a výhled byl holubičí. Fed se vyjádřil, že k dalšímu zvyšování sazeb budou přistupovat po pečlivém zvážení a vezmou v potaz příchozí data. Z rétoriky lze usuzovat, že sazby budou zvýšeny nejdříve v červnu. Trhy tak dostaly další pozitivní impuls k růstu.

Zásadní pro vývoj trhů v příštím týdnu bude mít zasedání vrcholných představitelů Číny a Spojených států, které probíhá 30. - 31. 1. 2019. Setkání se účastní čínský vicepremiér Liu He a americký obchodní poradce Robert Lighthizer a Steven Mnuchin. Poslední zmíněný se před začátkem debat vyjadřoval, že očekává výrazný posun v jednání o obchodní dohodě.

Jakub Švábenský, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 28. 1. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

25. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 023,10 1 039 1 040 ↑ 1,58 1 020 - 1 060 6 1 Dow Jones (US) 24 737,20 24 167 24 950 ↓ -2,30 22 000 - 25 500 4 3 NASDAQ Comp.(US) 7 164,86 7 133 7 180 ↓ -0,45 6 800 - 7 400 4 3 FTSE 100 (VB) 6 809,22 6 930 6 950 ↑ 1,77 6 200 - 7 600 5 2 DAX (Něm.) 11 281,79 11 553 11 600 ↑ 2,40 11 000 - 12 000 6 1 Nikkei 225 (Jap.) 20 773,56 20 497 20 650 ↓ -1,33 19 000 - 21 500 3 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

25. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 023,10 1 038 1 040 ↑ 1,44 980 - 1 100 5 2 Dow Jones (US) 24 737,20 24 230 24 410 ↓ -2,05 22 000 - 27 000 3 4 NASDAQ Comp.(US) 7 164,86 7 123 6 990 ↓ -0,58 6 500 - 7 800 3 4 FTSE 100 (VB) 6 809,22 6 985 7 000 ↑ 2,58 6 450 - 7 800 4 3 DAX (Něm.) 11 281,79 11 590 11 500 ↑ 2,73 11 000 - 12 250 6 1 Nikkei 225 (Jap.) 20 773,56 20 708 20 250 ↓ -0,32 19 000 - 23 000 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers