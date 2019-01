Rozbřesk: Pravděpodobnost divokého brexitu vzrostla, Apple ukazuje na slabou Čínu

Pravděpodobnost divokého brexitu včera opět o něco vzrostla. Britská dolní sněmovna včera nakonec zamítla návrh, který by v případě krachu jednání premiérce Mayové zadal za úkol vyjednat odklad vystoupení Británie z EU. Mayová se tak bude muset vrátit zpátky do Bruselu k jednacímu stolu. A to nehledě na jasné ne, které řekli hlavní evropští státníci na adresu možných změn v dohodnuté smlouvě. Pokud Mayová v Bruselu neuspěje (nevyjedná nic nebo jen drobné symbolické ústupky), bude možná chuť britských poslanců odložit brexit vyšší. Včera ovšem pravděpodobnost odkladu klesla a libra se tak opět dostala pod tlak.



Ne moc povzbudivou zprávou včera byly také výsledky amerického technologického gigantu Apple. Tomu poprvé za posledních deset let ve vánoční sezóně poklesly příjmy. Kromě jiného je jedním z hlavních problémů i slabá poptávka z Číny. Na tu ostatně poukázaly již velice slabé čínské dovozy z konce roku. A slabá Čína se částečně odráží i v mizerných výkonech německého průmyslu. Nejcitlivější vůči čínskému zpomalení v EU je ale podle našich analýz možná trochu překvapivě Irsko, kde má právě Apple svojí evropskou centrálu. Shodou okolností Irsko patří také k nejvíce ohroženým v Evropě v případě divokého brexitu. Pokud se tedy letos dostane na pozici hlavního ekonoma ECB irský guvernér Philip Lane (prozatímní favorit blízký Draghimu), těžko z něj ve světle irských rizik vyroste větší jestřáb.



Dnes ovšem většinu pozornosti strhne americký Fed. Podle našeho názoru je již trh možná až příliš naladěn na holubičí notu. Pokud J. Powell neotevře otázku zmírnění odprodejů dluhopisů, mohou jít americké výnosy spíše lehce vzhůru. To by mohlo dolaru alespoň na čas vrátit chuť do života. A naopak pro středoevropské měny včetně koruny to krátkodobě nemusí být velká výhra.





TRHY



CZK a dluhopisy

České koruně včera nepomohly ani jestřábí výroky Vojtěcha Bendy, které zřejmě pro většinu trhu nejsou překvapivé. Rozhodujícím jazýčkem na vahách se zdá být nový člen bankovní rady Tomáš Holub, který může mít zásadní vliv na rozhodování Jiřího Rusnoka.



Dnes korunu může lehce negativně zasáhnout zasedání amerického Fedu (viz úvodník).





Zahraniční forex



Eurodolar, který se opatrně tlačí vzhůru, vyčkává na dnešní zasedání Fedu. Od J. Powella a spol. se dá očekávat výrazný posun k neutrální rétorice, když zmíněna mohou být rizika ve světě. Alfou a omegou bude to, jak Fed naloží s permanentně probíhajícím kvantitativním utahováním. Šéf Fedu Powell verbálně jistě naznačí flexibilitu, avšak prodeje dluhopisů v objemu 50 mld. USD zřejmě zůstanou zatím nedotčeny.



Zatímco forint včera nakonec nereagoval na výstupy ze zasedání MNB, tak britská libra oslabila poté, co parlament v Londýně odmítl jednat s EU o odkladu brexitu. Libra tak s blížícím se termínem brexitu může začít opět oslabovat.





Ropa



Cena ropy reaguje na americké sankce vůči Venezuele mírným růstem, který však nevybočuje z trendu utlumené volatility posledních týdnů. Na trhu tak prozatím převládá názor, že výpadek venezuelské ropy nebude nikterak kritický. Dle posledních zpráv by totiž nezanedbatelná část exportů směřujících do USA (celkem 550 tis. barelů denně) mohla být nakonec přesměrována do Číny a Indie.



Dnes startuje ve Washingtonu další kolo jednání mezi Spojenými státy a Čínou v otázce jejich vzájemného obchodního konfliktu. Kromě toho budou ropný trh zajímat rovněž nejnovější čísla od EIA k vývoji zásob a americké produkce.