Vyjádření MPO k dostavbě JE snižuje obavy, že by ČEZ vše hradil sám

Do dubna by mohlo být jasno o investičním modelu stavby nového jaderného bloku. Uvedla to podle tisku ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. S největší pravděpodobností dojde k nějaké veřejné podpoře, ale to musí být projednáno v Bruselu. Kdy bude vypsán nový tendr, není jasné a podle ministryně to slibovat je předčasné. Letos by k tomu ale dojít nemělo, nejdřív musí být jasno o investičním modelu.

Stavba nového jaderného bloku bez garancí státu se podle našeho názoru neuskuteční. Otázkou je, jak budou případné garance nastaveny. Z našeho pohledu je nejlepší nějaká forma rozdělení/transformace ČEZu tak, aby nové jaderné jednotky stavěla společnost plně ve vlastnictví státu. Včerejší názor ministryně Novákové je nejnovějším politickým prohlášením k tomuto tématu. Z našeho pohledu to může rozptýlit nervozitu investorů vyplývající ze situace, kdy by měl nové jádro stavět sám ČEZ.