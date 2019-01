Senátoři chtějí nižší daně pro obce, které častěji trápí sníh

Senátoři za ODS, ANO a STAN připravují zákon, který by měl snížit daně obcím, které leží ve výšce nad 500 metrů nad mořem. A důvodem je sníh. Některé obce totiž utratí za jeho odklízení až desetinu rozpočtu a další peníze pak vydají na opravy silnic Podle senátorů tak nemají výše položené obce stejné podmínky jako ty v nížinách, kde sníh často v zimě vůbec není. Návrh zákona by mohl být připraven do půl roku.

"Chtěl bych, abychom předložili v Senátu návrh zákona, který by zvýhodňoval obce nad 500 metrů. Dalo by se to udělat přes rozpočtové určení daní," uvedl senátor a starosta Albrechtic v Jizerských horách Jaroslav Zeman.

Typický obrázek letošní zimy. Frézy, pluhy, sypače i úklidové čety bojují se sněhem, který zvlášť letos enormně zasypává horské oblasti. A ty musejí sahat pro nemalé peníze.

"My jsme měli rekord někde kolem roku 2006 10 % obecního rozpočtu. Což kdybychom dali do Prahy, tak z těch jejich 40 miliard, tak to by byly čtyři miliardy propluhované. To by se divili Pražáci," reagoval Zeman.

Čtyřdenní sněhová kalamita přišla jablonecký magistrát zatím na 5 milionů korun. Ale to je jen jedna epizoda. Další peníze navíc zaplatí na jaře za opravy výtluků, polámaných značek, mostů a městského majetku.