Firmy závislé na Velké Británii mohou čelit bankrotu

Výsledek jednání o brexitu je stále velmi nejasný. Jedna věc je však jistá: firmy s vysokou angažovaností na trzích Spojeného království zažijí velmi těžké časy. Politická situace na Britských ostrovech se dá přirovnat k dílům Franze Kafky. V těch je jedinec vydán napospas cizím a nepochopitelným silám.

Přesto je riziko vystoupení Spojeného království z EU bez dohody stále nízké. Prodloužení termínu podle článku 50 by například mohlo poskytnout britské vládě více času na nalezení jiného řešení. Zároveň dalšími, i když málo pravděpodobnými možnostmi, je vypsání nového referenda, nebo úprava plánu parlamentem. Jinými slovy, na paniku je ještě příliš brzy.

Brexit je velmi iracionální rozhodnutí, ale je nepravděpodobné, že by byli britští občané a politici ochotni podstoupit politickou sebevraždu. Zároveň by to nedovolili ani lídři Evropské unie. Dohoda tedy bude, je to jen otázkou času.

Dopad na makroekonomiku bude omezen, ale mikrosvět brexit zasáhne výrazně

Dopad brexitu na makroekonomiku lze poměrně snadno vyhodnotit. Ekonomický růst bude nižší, inflace stoupne v důsledku slabšího kurzu libry a stejně se sníží i míra úspor, protože Britové budou muset využít své úspory, aby se vyrovnaly s hospodářským zpomalením.

Na druhé straně vliv brexitu na společnosti bude mnohem vážnější. Pro srovnání jsme jako referenční hodnoty pro hodnocení ekonomické atraktivnosti a investic, použili data z burz CBOE a BATS se zaměřením na 57 indexů v 15 zemích v Evropě.

V níže uvedeném grafu představuje modrá čára 50 společností, jejichž příjmy nejsou z velké části závislé na trhu Spojeného království (Bats brexit low 50) a červená čára představuje naopak 50 společností, jejichž většinový podíl příjmů pochází z Velké Británie (Bats brexit high 50). Výsledek je dost překvapující: takzvaná riziková prémie je extrémně vysoká.

Od 1. ledna 2016 je výkonnost společností, jejichž většina příjmů pochází ze Spojeného království, negativní (-4 %). Výkonnost firem, které naopak nejsou na britském trhu závislé, stoupla až o 40 procent! Tento propastný rozdíl se pravděpodobně nezmění, pokud bude chaos ohledně brexitu pokračovat.

Důvod je jednoduchý. Na trhu panuje vysoká nejistota ve vztahu Británie a EU, negativní spotřebitelské trendy a horší očekávání budoucí otevřenosti Spojeného království v obchodě a investicích. To vše dělá firmy, které jsou velmi závislé na Spojeném království, méně atraktivní pro většinu investorů. Pro ty, kteří milují riziko, je to však naopak díky nižší ceně akcií skvělá investiční příležitost.

O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.