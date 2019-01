Výrobce vysavačů Dyson stěhuje své sídlo z Británie do Singapuru

Britská společnost Dyson, výrobce bezsáčkových vysavačů, vysoušečů a další elektroniky, přestěhuje své sídlo z Británie do Singapuru. Oznámilo to dnes vedení firmy, které tento krok zdůvodnilo rostoucím významem asijského trhu. Podle ní stěhování nijak nesouvisí s blížícím se termínem odchodu Británie z Evropské unie. Zakladatel firmy James Dyson je hlasitým zastáncem brexitu a už dříve byl kritizován kvůli tomu, že jeho názory jsou v příkrém rozporu s tím, jak reálně řídí své podnikání.



Společnost Dyson loni oznámila, že hodlá vyrábět také elektrická auta. Závod na jejich výrobu vznikne právě v Singapuru. I další výroba firmy se soustředí výhradně v asijských zemích.



"O základně v Asii jsme uvažovali už nějakou dobu. Asie představuje (pro Dyson) největší a nejrychleji rostoucí trh na světě. Asijští zákazníci jsou hladoví po pokročilých technologiích a je to i největší trh pro elektrické vozy, takže tento trend bude jen sílit," vysvětlil přesun sídla generální ředitel podniku Jim Rowan.





Firma loni zvýšila obrat o 28 procent na 4,4 miliardy liber (128,7 miliardy Kč ), hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl o třetinu na 1,1 miliardy liber (32,2 miliardy Kč ).Miliardář Dyson je dlouhodobě zastáncem brexitu a aktivně vystupoval i v kampani před referendem o vystoupení Británie z EU v roce 2016. Jeho názoroví odpůrci mu vyčítají pokrytectví. "Pokud dokonce ten, kdo tvrdí, že po brexitu nastane obnova britského průmyslu , není připraven svůj názor podpořit konkrétními kroky, pak to vyvolává vážné pochybnosti ohledně budoucnosti naší ekonomiky ," uvedl loni, když firma ohlásila stavbu továrny v Singapuru, labouristický zákonodárce Ian Murray.