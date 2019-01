Mzdy ve Velké Británii rostou nejrychleji od roku 2008

Autor: Radek Říha

Britové se těší nejsilnějšímu růstu mezd od finanční krize před deseti lety, díky zpřísnění podmínek na trhu práce.

Růst mezd včetně bonusů v posledních třech měsících zrychlil na 3,4 procenta, což je nejrychlejší tempo od roku 2008. Nezaměstnanost klesla na 4 procenta, což odpovídá nejnižší sazbě od roku 1975, uvedl v úterý Úřad pro národní statistiky. Samostatné čísla ukazují, že rozpočtový deficit se v prosinci nečekaně rozšířil.

Pokud prognóza příjmů bude dále zrychlovat, političtí činitelé Bank of England by se obvykle připravovali na zvýšení úrokových sazeb, aby omezili inflační tlaky na trhu práce. Avšak díky rostoucím obavám, že by Spojené království mohlo opustit Evropskou unii bez dohody, se očekává ponechání této možnosti na později.

Míra zaměstnanosti dosáhla rekordních 75,8 procent. Tvorba pracovních míst byla poháněna zaměstnáním na plný úvazek. Platební sazba nejrychleji stoupá v soukromém sektoru (3,4 procenta). Mzdy za státní zaměstnance vzrostly v posledních třech měsících o 2,9 procenta, nejvíce od začátku roku 2011. Zároveň se veřejný sektor zužuje z důvodu úspor.