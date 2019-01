Pražany čeká dopravní peklo. Rozkopané bude celé město

Prahu letos čekají velké změny v dopravě. Mimo dokončení vnitřního okruhu a zahájení stavby linky metra D se musí hlavně cestující připravit na řadu dopravních omezení. Největší komplikace čekají hlavně řidiče a cestující hromadnou dopravou. Opravovat se bude hned na několika místech. Už od března se začne s opravami Barrandovského mostu, ty další čekají na Hlávkův, nebo Libeňský most. Hlavně na mosty se chce nové pražské vedení zaměřit nejvíce. Rekonstrukcí projde také Štěrboholská spojka, která je dlouhodobě ve špatném stavu.

Velká rekonstrukce se plánuje také v samém centru města - vyměnit kamenné oblouky chtějí radní také na nejznámější historické památce – Karlově mostě.

Další investice půjdou do tramvajových tratí, tramvaje nepojedou po Vinohradské ulici. Vyměnit pražce se mají i v metru – a to na lince C, modernizací projdou i některé vestibuly. Zdravé a funkční město pro všechny je totiž vize nového pražského vedení.