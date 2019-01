Ve čtvrtek bude rozhodovat ECB o nastavení sazeb. Změna se nečeká

Ve čtvrtek bude probíhat měnově politické zasedání ECB. Na něm neočekáváme žádnou změnu v nastavení měnové politiky. Pod vlivem posledních údajů bude celkové vyznění zasedání spíše umírněně a nevyvine tlak na růst tržních sazeb. Tento týden bude zveřejněna řada předstihových ukazatelů. Poté, co jsme zaznamenali v předchozích měsících výrazný propad PMI, očekáváme mírné zlepšení a to jak německého PMI, tak PMI eurozóny. Protože v závěru loňského roku nedošlo v případě německé ekonomiky k potvrzení recese, měla by se pozitivnější očekávání promítnout i do těchto ukazatelů.





Autor: Luboš Růžička, analytik





Editor: František Táborský, analytik











Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.