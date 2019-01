Lidé si v první emisi objednali Dluhopis Republiky za více než 3 miliardy korun

Lidé si v první emisi objednali státní dluhopisy určené pouze pro fyzické osoby za 3,07 miliardy korun. Počet objednávek činil 7131. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. MF zahájilo prodej dluhopisů s názvem Dluhopis Republiky na počátku prosince. Splatnost dluhopisů je šest let a průměrný roční výnos emise bude 2,07 procenta před zdaněním.



"Zájem občanů o Dluhopis Republiky nás potěšil. Nejen, že se nám podařilo zvýšit podíl spořicích dluhopisů na státním dluhu, ale také jsme téma veřejných financí a jejich udržitelnosti otevřeli ve veřejném prostoru, což jako ministryně financí jednoznačně vítám," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).



Objem první emise je vyšší než při poslední emisi spořících státních dluhopisů na jaře 2014, zároveň je ale nižší než při předchozích emisích spořících dluhopisů vydávaných od roku 2011.



Dluhopisy z první emise je třeba uhradit do středy 23. ledna. "V případě, že budou všechny žádosti o úpis do tohoto data uhrazeny a dluhopisy emitovány, zvýší se díky emisi Dluhopisu Republiky podíl spořicích státních dluhopisů na celkovém státním dluhu o zhruba 60 procent. V absolutních číslech jde o nárůst z 5,2 miliardy korun na 8,3 miliardy korun," uvedlo MF.



Dnes zároveň začalo MF přijímat objednávky v rámci druhého upisovacího období. Objednávat dluhopisy bude možné do 15. března 2019. Dluhopisy budou následně vydány 1. dubna. Průměrný úrok před zdaněním stanovilo MF na 1,99 procenta. Další emisi pak MF naplánovalo od 18. března do 14. června s následným vydáním dluhopisů 1. července.



S vydáváním státních spořicích dluhopisů pro občany začal tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek v roce 2011. Zatím poslední emisi vydalo ministerstvo financí v červnu 2014. Tehdy si objednali lidé v jarní emisi spořicí státní dluhopisy za 1,45 miliardy Kč. Objednávky byly ve srovnání s předchozími emisemi výrazně nižší, důvodem bylo podle odborníků nižší úročení dluhopisů. Tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že vyvolat nižší zájem o tehdejší květnovou emisi bylo záměrem MF. "Pokud bychom emisní podmínky neracionalizovali, museli bychom ještě více omezit emise ostatních státních dluhopisů, což by se státu prodražilo," uvedl v červnu 2014 Babiš.



Podle dřívějších informací MF celkový objem vánoční emise spořících dluhopisů v prosinci 2013 činil 21,3 miliardy korun. Při jarní emisi 2013 to bylo 17,5 miliardy korun. Vánoční emise 2012 činila zhruba 30 miliard korun.



I nové dluhopisy jsou vydávány v nominální hodnotě jedna koruna. Do konce roku 2012 zákon umožňoval, aby se z korunových dluhopisů neplatila daň, což řada firem využila k daňové optimalizaci. Dluhopis Republiky podléhá standardní 15procentní srážkové dani.



V rámci jednotlivých upisovacích období, která na sebe navazují, si mohou zájemci pořídit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 Kč a maximální hodnotě jeden milion korun. Objem emisí není předem stanoven, pouze období, kdy si je možné dluhopisy objednat.



Dluhopisy budou prodávány nepřetržitě každý den přes internetovou aplikaci pssd.sporicidluhopisycr.cz. Pro zájemce, kteří nevyužili možnost nákupu dřívějších emisí dluhopisů pro občany a zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, je podle Schillerové k dispozici 47 vybraných poboček Československé obchodní banky. Podle Schillerové se podíl dluhopisů pro občany na státním dluhu zvýšil na 0,5 procenta.

Emise Objem (mld. Kč) Pilotní - podzim 2011 20,4 Jarní 2012 15,3 Vánoční 2012 30 Jarní 2013 17,5 Vánoční 2013 21,3 Jarní 2014 1,45

Zdroj: MF ČR