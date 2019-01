Dálnice D1: ANO doporučuje Ťokovi zavést na dálnici D1 "polovojenský režim"

Kolegové z hnutí Ano, doporučují ministru dopravy Danu Ťokovi, aby na dálnici D1 zavedl jiná pravidla než na ostatních komunikacích. Navrhují zavést tam takzvaný polovojenský režim. Jedině tak se prý dá podle nich zabránit krizovým situací, kterými je D1 pověstná. Nejdůležitější komunikace v Česku zaslouží zvláštní pravidla provozu - jedině tak se prý dá zabránit krizovým situacím, které řidiči za uplynulý měsíc zažili hned dvakrát. Podle poslance Martina Kolovratníka by například bylo třeba omezit jízdu pro kamiony v levém pruhu, nebo změny v systému odstraňování překážek a nehod na dálnici. "Je nepřípustné, když se tam někdo vybourá, aby se dlouho čekalo na dopravní policii, která rozhodne, jestli je to překážka nebo to není překážka," uvedl poslanec Martin Kolovratník. Dálnice D1 bude velkým tématem úterního jednání sněmovny. Vládní i opoziční poslanci očekávají, že ministr dopravy přijde na jednání s konkrétními návrhy, které zajistí, aby se podobná situace už neopakovala.

"My chceme po těch dvou krizových situacích slyšet od pana ministra, jaké konkrétní kroky manažerské, politické a legislativní udělá proto nejenom v letošním roce, ale i v těch dalších," řekl Marian Jurečka z KDU-ČSL.

"Pan ministr by měl říci: pánové, stala se spousta chyb a tady potřebuji pomoct. Pokud to pan ministr neudělá, bude se schovávat za své předchůdce a legislativu, tak je to problém a nikdo už mu nepomůže. Myslím, že nás to už všechny přestalo bavit," uvedl Jan Birke z ČSSD.

"Pokud mají pozitivní přístup, tak já to vítám. My určitě vysvětlíme, co se stalo, řekneme, co chceme dělat do budoucnosti," řekl ministr dopravy Dan Ťok.