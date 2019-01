Dialog mezi velmocemi pomáhá akciím, Tesla naopak trpí

Uvolnění napětí mezi ekonomickými obry, Spojenými státy a Čínou, pomohlo akciovým trhům vylepšit výkonnost tohoto roku. Index S&P 500 roste už čtvrtý týden v řadě, co je nejdelší období od srpna loňského roku. Pomohla hlavně zpráva, která přišla z čínské strany. Představitelé druhé největší ekonomiky světa nabídli spojencům cestu, jak eliminovat mezeru, která vzniká a rozšiřuje se pokračujícími neshodami.

Z makroekonomického pohledu byla zveřejněna spotřebitelská důvěra. Michiganská univerzita ve svém průzkumu zjistila, že se nálada v lednu zhoršila z 98,7 na 90,7 bodů (oček. 96,8 b.). Průmyslová produkce v prosinci rostla o 0,3 %, při odhadech o desetinu nižších.

Přes solidní sentiment napříč trhem se nedařilo akciím Tesly. Společnost vyšla s vyjádřením, že bude muset škrtnout 7 % pracovních pozic. Ziskovost v posledním kvartále loňského roku navíc bude nižší než ve třetím čtvrtletí. Akcie reaguje poklesem o 13 % na 302,26 USD.





