Australan upozornil na dosud patrně největší únik 773 miliónů e-mailů a 21 miliónů hesel

Na únik téměř 773 milionů e-mailových adres a více než 21 milionů individuálních hesel upozornil na svém blogu nezávislý bezpečnostní analytik, Australan Troy Hunt. Podle listu The Guardian se jedná o dosud největší soubor uniklých osobních dat.



Hunt uvedl, že soubor nalezl ve službě pro sdílení souborů Mega, kam byl umístěn v polovině prosince. Při analyzování souboru pracoval s 2,7 miliardy záznamů. Jedná se o kompilaci "různých jednotlivých úniků z tisíců odlišných zdrojů", dodal.



Většina e-mailů pochází z předchozích velkých úniků. Například v roce 2008 získali hackeři osobní údaje z 360 milionů účtů na sociální síti MySpace, o osm let později prolomili 164 milionů účtů na síti LinkedIn.





Podle odborníků, na něž se odvolává The Guardian, se v souboru, který bezpečnostní odborník nazval Collection #1, nachází 140 milionů osobních údajů, co dosud v žádném předchozím úniku nefigurovaly.Znalci oslovení médii, která o úniku informovala, se shodují v apelu, aby lidé nepoužívali jediné heslo pro všechny služby na internetu a sáhli po nějakém softwarovém správci hesel. Ten pro každou službu najde unikátní a bezpečné heslo, aniž by si jej uživatel musel pamatovat.Lidé si mohou ověřit, zda jejich adresa figuruje v některém z úniků na webu, který už několik let spravuje také Hunt.