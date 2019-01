Pražská burza by mohla otevřít v plusu, Moneta chce změnu některých podmínk v koupi AirBank

Naděje na pokrok v americko-čínských obchodních jednáních dnes posunula akciovou Asii nahoru. Nejvíce se dařilo burzám v Tokiu a v pevninské Číně, pozadu ale nezůstala ani burza v Soulu. Solidní začátek dne by mohly zažít i velké západoevropské burzy. Futures na hlavní evropské indexy přidávaly zhruba 0,5 %, futures na německý DAX byly v plusu 0,6 %.

List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované zdroje ve čtvrtek napsal, že americký ministr financí Mnuchin navrhl zmírnění cel na čínské produkty, aby uklidnil finanční trhy. Ministerstvo financí to bryskně popřelo, na rozdmychání jiskřiček naděje to ale zřejmě stačilo, tím spíše když si trhy pamatují starší signály, podle kterých si americká administrativa v zájmu zklidnění trhů dohodu přeje více než dřív. Americký akciový index S&P 500 poprvé od prosince protnul 50denný klouzavý průměr. Vzpruhu mohl poskytnout i Philly Fed index nálady v průmyslu, který se po třech měsících propadů v lednu zotavil.

Z tuzemských luhů a hájů může zaujmout Moneta, která ve čtvrtek po trhu oznámila, že dokončila due diligence procesy a pokračuje v jednáních ohledně zamýšlené koupě společnosti Air Bank a Home Credit CZ a SK. V rámci těchto rozhovorů chce dojednat změny některých podmínek, které by lépe zohlednily stávající situaci na kapitálových trzích, a to včetně úpravy ocenění a podmínek financování celé transakce.

Kromě toho Moneta uskutečnila tento měsíc prodej dalších nezajištěných retailových nevýkonných pohledávek v nominální hodnotě zhruba jedné miliardy Kč. Bude z něj realizovat mimořádný zisk před zdaněním ve výši cca 100 mil. Kč. Pohledávky od ní v elektronické aukci koupila společnost Balbec.