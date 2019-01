Ranní glosa: Stagnující prodeje aut v Evropě

Na první pohled to vypadá, že je česká ekonomika vůči aktuálnímu zpomalení nebo dokonce recesi německého hospodářství imunní a dál si drží své solidní tempo. Sice bylo v závěru roku zhruba poloviční ve srovnání s koncem roku 2017, nicméně v daných podmínkách jde stále o velmi dobrý výsledek. Největší tuzemské odvětví – průmysl – zůstává na dráze růstu a jeho trend tak ostře kontrastuje s vývojem, který vidíme v Německu, Francii nebo v Itálii . A zásluhu na tom nepochybně má i automobilový průmysl , který v roce 2018 dosáhl nového historického rekordu, co do počtu vyrobených osobních automobilů, když se přiblížil na dohled hranici 1,5 mil. kusů.Jde nepochybně o úctyhodný výsledek s ohledem na to, co se především ve druhé polovině roku dělo na evropském trhu. Nešlo přitom „jen“ o zavedení nových přísnějších pravidel měření emisí, které samo o sobě rozkývalo data o prodejích či registracích vozů, ale především o celkové zpomalování poptávky po osobních vozech, které v tomto emisním „cvičení“ nebylo tak snadno detekovatelné. Přesto známky nižšího zájmu o nová auta naznačovaly jak průzkumy mezi spotřebiteli, tak trendy odbytu v některých zemích už před zavedením nové „zelené“ regulace. Celkový výsledek registrací nových vozů v zemích EU proto nebyl až takovým překvapením. Za celý loňský rok evropský trh s osobními automobily v podstatě stagnoval. Tři z pěti největších trhů (DE, UK, IT) se propadly a zbylé dva (FR, ES) pokles odbytu už vykompenzovat nedokázaly. Dva nejvýznamnější viníky lze přitom najít docela snadno. Je jím (po více než pěti letech soustavného růstu prodejů) nasycenost poptávky a samozřejmě i hrozba brexitu , která v předstihu negativně ovlivňovala chování spotřebitelů i firem v Británii.Tuzemské automobilky, jak napovídají první předběžná čísla, dokázaly i na takto vyvíjejícím se trhu obstát a dál přispívaly k růstu celého průmyslu , exportu, HDP zaměstnanosti v ČR. Otázkou je, zda se jim to bude dařit i v roce letošním. Vyhlídky evropského trhu příliš růžové nejsou a v lepším případě se jeho tempo nejspíše bude dál držet v blízkosti nuly. I proto – s ohledem na význam automobilového průmyslu – předpokládáme na rozdíl od optimistické centrální banky, že česká ekonomika v letošním roce opět mírně zpomalí své dosavadní tempo.