Většina světa se nakonec vydá japonským směrem

Demografický vývoj bude zřejmě jedním z nejvýznamnějších ekonomických faktorů budoucnosti. V čele trendu poklesu populace stojí podle investora Eda Yardeniho Japonsko, o kterém hovoří jako o „největším důchoďáku na světě“. Na tuto pozici se ale již brzy dostane Čína. „Ekonomické důsledky těchto demografických změn budou mít formu pomalejšího růstu, utlumené inflace a možná přímo deflace,“ píše Yardeni.



Nižší inflační tlaky a naopak růst tlaků deflačních zvyšuje pravděpodobnost dlouhodobě nízkých sazeb. Ty by mohly mít pozitivní vliv na valuační násobky, za které jsou investoři ochotni kupovat akcie společností, které budou i v novém prostředí schopny dosahovat nadprůměrného růstu zisků. Pozitivně by měly trhy hledět také na firmy, které budou schopny navyšovat své dividendy.





Demografické změny povedou k rostoucímu nedostatku pracovní síly, a to by se podle Yardeniho mělo projevit investicemi do nových technologií, které nahradí lidskou práci . Takový posun by se mohl projevit rychlejším růstem produktivity a následně reálných mezd . „Tento scénář není předpovědí, už k němu skutečně dochází v Japonsku. Většina zbytku světa se vydá stejným směrem,“ tvrdí investor.V souvislosti s Čínou Yardeni prezentuje následující graf s dlouhodobým vývojem maloobchodních tržeb v této zemi. Jejich tempo růstu již dlouhou řadu let klesá a podle investora jde také o odraz demografického vývoje v zemi:Ve Spojených státech míra porodnosti převyšuje míru úmrtnosti a jsou tudíž v tomto ohledu určitou výjimkou. Nicméně „i zde se demografický vývoj ubírá špatným směrem, protože mladí lidé se berou později a staré páry již nemívají tolik dětí“. U mnohých pak snižují plánovaný počet dětí i náklady vyššího vzdělání. K tomu se pak přidává ekonomický dopad generace babyboom. Ta stárne a „již nepotřebuje velké domy a další auta“. Stávají se z ní tak „minimalisté“ a k nim se přidávají „přirození minimalisté, kterými jsou mileniáni“.Yardeni nicméně dodává, že celkově nemusí jít o špatné zprávy pro americkou ekonomiku. Popsané změny totiž také podle jeho názoru snižují pravděpodobnost ekonomických boomů, po kterých přichází propad. Dá se ovšem čekat, že ekonomika bude dále růst a inflace zůstane utlumená.Zdroj: Blog Eda Yardeniho